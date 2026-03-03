ENG हिन्दी
खामेनेई की मौत पर खुशी मनाना एलनाज नौरोजी को पड़ा भारी, एक्ट्रेस ने बयां किया मौत का खौफ

ईरान के बड़े नेता अली खामेनेई के निधन के बाद एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी ने खुशी जाहिर की थी. लेकिन अब एक्ट्रेस को डर है कि जब वो अपने देश वापस जाएंगी तो उन्हें मार दिया जाएगा. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला

By: Shreya Pandey  |  Published: March 3, 2026 12:55 PM IST

खामेनेई की मौत पर खुशी मनाना एलनाज नौरोजी को पड़ा भारी, एक्ट्रेस ने बयां किया मौत का खौफ
elnaaz nourouzi

ईरानी मूल की बॉलीवुड एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी (Elnaaz Norouzi) इन दिनों अपनी फिल्मों से कहीं ज्यादा अपने बेबाक और बागी तेवरों के कारण चर्चा में हैं. ईरान के नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन पर खुशी जाहिर करने के बाद एलनाज ने एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर हलचल मचा दी है. उनका कहना है कि अब तो अपने देश वापस नहीं जा सकेंगी, जब तक वहां वो सरकार है.

एलनाज नौरोजी ने कही ये बात

'सेक्रेड गेम्स' फेम एलनाज नौरोजी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक ईरान में मौजूदा सत्ता (इस्लामिक रिपब्लिक) का कब्जा है, वह अपने देश वापस नहीं लौट सकतीं हैं. एलनाज ने अयातुल्ला के निधन पर न केवल खुशी जताई, बल्कि उन्हें एक तानाशाह करार दिया था. उनके इस कड़े रुख के बाद ईरान में रह रहे उनके रिश्तेदारों और परिवार को एलनाज की सुरक्षा की गहरी चिंता सता रही है. उन्हें डर है कि कट्टरपंथी ताकतें एलनाज को निशाना बना सकती हैं.

एलनाज ने एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई. उन्होंने बताया कि आज जो नफरत दिख रही है, वह हमेशा से ऐसी नहीं थी.
एलनाज के अनुसार, दुनिया का पहला मानवाधिकार लिखने वाला शख्स एक पर्शियन (ईरानी) था, जिसने यहूदियों को गुलामी से मुक्त कराया था. मोहम्मद रजा पहलवी (शाह) के समय ईरान के संबंध अमेरिका और इजराइल के साथ बेहद मधुर थे. एलनाज का मानना है कि वर्तमान शासकों ने ईरान के लोगों पर जबरन कब्जा कर रखा है, जबकि वहां की जनता आधुनिक और पढ़ी-लिखी है.

माहसा अमीनी और 2022 का जख्म

एलनाज ने बताया कि उनके विरोध की जड़ें साल 2022 के उस आंदोलन में हैं, जब 22 साल की माहसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी. "माहसा को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसका हिजाब सही नहीं था. तब से लेकर अब तक जो भी इन शासकों के खिलाफ बोला, उसे खत्म कर दिया गया. अगर मैं आज ईरान में पैर रखूं, तो वे मुझे भी नहीं छोड़ेंगे."

ईरान से इंडिया तक का सफर

एलनाज का जन्म ईरान में हुआ था, लेकिन महज 8 साल की उम्र में उनके माता-पिता ने देश छोड़ने का फैसला किया और वे जर्मनी चले गए. वहीं से एलनाज ने मॉडलिंग शुरू की और 20 साल की उम्र में भारत आकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई. सालों से अपने वतन न जा पाने का दर्द उनके शब्दों में साफ झलकता है, लेकिन वे अपनी आवाज दबाने को तैयार नहीं हैं. उनका साफ मानना है कि वे युद्ध और मौतों के लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर बैठे लोग जिम्मेदार हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

