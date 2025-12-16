Celina Jaitly ने पति पीटर हाग से मांगा 100 करोड़ का मुआवजा, हर महीने 10 लाख रुपये मेंटेनेंस की डिमांड

ENG हिन्दी
  • Celina Jaitly ने पति पीटर हाग से मांगा 100 करोड़ का मुआवजा, हर महीने 10 लाख रुपये मेंटेनेंस की डिमां...

Celina Jaitly Demand Compensation From Husband: एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने बीते दिनों पति पीटर हाग पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे. अब उन्होंने 100 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: December 16, 2025 11:50 AM IST

बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस सेलिना जेटली (Celina Jaitly) ने कुछ दिनों पहले पति पीटर हाग (Peter Haag) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत में उन्होंने बेहद ही संगीन आरोप लगाए थे. अब सेलिना जेटली ने अपने पति पीटर हाग से 100 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है और इसके साथ ही हर महीने 10 लाख रुपये मेंटेनेंस की डिमांड की है. बताते चलें कि सेलिना जेटली और पीटर हाग बीते 12 दिसंबर यानी शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए थे. कोर्ट ने दोनों से 27 जनवरी तक अपने इनकम एफिडेविट जमा कराने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने एक्ट्रेस के पति से घरेलू हिंसा के तहत दर्ज शिकाटत पर जवाब मांगा है.

सेलिना जेटली ने नवंबर में दायर की थी याचिका

सेलिना जेटली ने बीते महीने नवंबर में कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें दावा किया गया था कि शादी के 15 साल के दौरान लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेली है. उन्हें गालियां दी गई और लबें समय तक अपमानजनक व्यवहार झेलना पड़ा. सेलिना जटली ने आरोप लगाया कि उनकी आर्थिक स्वतंत्रता छीन ली गई. उनके पति पीटर हाग ने प्रोफेशनल काम में दखल दिया और कमाई करने से रोक दिया गया. इसका नतीजा ये हुआ वह पूरी तरह से पति पर निर्भर हो गईं. सेलिना जटली का कहना है कि पति ने उनके बैक अकाउंट से पैसे निकाले और डेबिट-क्रेडिट का इस्तेमाल किया. इसक साथ ही उनके जरूरी दस्तावेज और पासपोर्ट अपने पास रख लिया.

सेलिना जेटली को बच्चों से बात नहीं करने देता पति

सेलिना जेटली ने बताया कि जब उनके एक बच्चे और माता-पिता का निधन हुआ था तब वह मानसिक रूप से परेशान थीं. उस समय पति पीटर हाग ने उनके फ्लैट अपने नाम करा लिया और उसे किराए पर दे दिया. इसके साथ ही वियना में खरीदी गई साझा प्रॉपर्टी को बिना सूचना दिए पीटर हाग ने बेच दिया. सेलिना जेटली ने बताया कि पति ने उन्हें और उनके बच्चों को ऑस्ट्रिया के एक छोटे गांव में छोड़ दिया था. वह एक पड़ोसी की मदद से निकल पाईं. पीटर हाग ने इसी साल ऑस्ट्रिया की कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की और सेलिना जेटली को शादी टूटने का जिम्मेदार ठहराया. सेलिना जेटली की कानूनी टीम ने बताया है कि ऑस्ट्रिया की कोर्ट ने उन्हें रोजाना एक घंटे बच्चों से फोन पर बात करने की इजाजत दी. एक्ट्रेस का दावा है कि भारत में कानूनी कार्रवाई शु्रू करने के बाद से उन्हें बच्चों से बात करने से रोका जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

