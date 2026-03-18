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UAE की जेल में कैद भाई विक्रांत के लिए छलका दर्द सेलिना जेटली का दर्द, कहा 'मेरी आखिरी सांस'

एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने विदेश में अपने भाई की हिरासत को लेकर एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया है. जहां उन्होंने अपने भाई विक्रांत जेटली की हिरासत और कानूनी मदद को लेकर जानकारी देते हुए भावुक पोस्ट लिखा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 18, 2026 11:35 PM IST

UAE की जेल में कैद भाई विक्रांत के लिए छलका दर्द सेलिना जेटली का दर्द, कहा 'मेरी आखिरी सांस'
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बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों एक बेहद कठिन पारिवारिक और कानूनी दौर से गुजर रही हैं. उनके भाई विक्रांत जेटली लगभग 18 महीनों से विदेश के एक डिटेंशन सेंटर में हिरासत में हैं. दरअसल हाल ही में अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. जहां इसके बाद सेलिना ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया और अपने भाई के प्रति अपना अटूट प्रेम और संघर्ष जाहिर किया है.

भाई ने बातचीत से किया इनकार

18 मार्च 2026 को हुई अदालती कार्यवाही के दौरान एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. जहां उनके भाई यानी विक्रांत जेटली ने अपनी बहन से बात करने से फिलहाल इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि वे किसी से भी बातचीत नहीं करना चाहते और कानूनी फैसले वो अपनी पत्नी चारुल जेटली की सलाह पर ही लेंगे. इसको लेकर सेलिना ने कहा है कि शायद अधूरी जानकारी या उन्हें (सेलिना को) मानसिक परेशानी से बचाने के लिए भाई ने यह फैसला लिया होगा.

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18 महीनों से डिटेंशन सेंटर में हैं विक्रांत

सेलिना ने जो इंस्टाग्राम पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उनके भाई को 6 सितंबर 2024 को हिरासत में लिया गया था. वहीं इसके बाद उन्हें महीनों तक किसी सीक्रेट जगह पर रखा गया और फिर मिडिल ईस्ट के एक डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया. एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि उनके भाई के साथ पिछले डेढ़ साल से बिना किसी ऑफिशियल कानूनी प्रक्रिया के व्यवहार किया जा रहा है.

"वह मेरे पहले बच्चे जैसा है"

इंस्टाग्राम पोस्ट में सेलिना ने अपने भाई के प्रति ममता जाहिर करते हुए लिखा कि विक्रांत उनके लिए उनके "पहले बच्चे" की तरह हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जब तक वे खुद अपने भाई से मिलकर आमने-सामने बात नहीं कर लेतीं, तब तक वे किसी भी तीसरे पक्ष की बात पर भरोसा नहीं कर सकती हैं. साथ ही उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपनी आखिरी सांस तक भाई की सुरक्षा के लिए लड़ती रहेंगी.

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भारत सरकार की मदद पर जताया आभार

एक्ट्रेस ने इस मुश्किल वक्त में भारत सरकार द्वारा दी जा रही मदद की भी सराहना की है. उन्होंने इस मामले को लेकर बताया कि जून 2025 से अब तक सरकारी अधिकारियों को उनके भाई से 9 बार मिलने का मौका मिला है. सरकार लगातार विक्रांत की हेल्थ और स्थिति पर नजर बनाए हुए है और उन्हें कानूनी मदद लेने के लिए प्रेरित कर रही है.

सुरक्षा और कानूनी हक

सेलिना ने यह भी साफ किया कि यह कानूनी लड़ाई उनके अपने बारे में नहीं, बल्कि उनके भाई के मानवाधिकारों के बारे में है. उनका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उनके भाई को सही कानूनी सलाह मिले, उनका सम्मान बना रहे और वे शारीरिक और मानसिक रूप से हेल्दी रहें. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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