क्या बदल जाएगी The Kerala Story 2 की कहानी? सेंसर बोर्ड ने फिल्म से हटाए ये 17 सीन्स, मिला ये सर्टिफिकेट

The Kerala Story 2 का हाल ही में ट्रेलर जारी किया गया, जिसके बाद से ही ये विवादों में घिरी हुई है. वहीं, इस बीच फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से हरी झंडी मिली है, लेकिन फिल्म को 17 कट्स के बाद सर्टिफिकेट दिया है.

The Kerala Story 2: साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'द केरल स्टोरी' का सीक्वल 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) का हाल ही में ट्रेलर जारी किया गया था, जिसके बाद से ही ये विवादों के घेरे में आ गई है. मूवी की कहानी को लेकर जमकर राजनीति हो रही है. यहां तक कि फिल्म की रिलीज पर बैन लगाने के लिए याचिका तक दायर कर दी गई है. इसी बीच सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को हरी झंडी दिखा दी गई है. लेकिन फिल्म को सर्टिफिकेट देने से पहले सीबीएफसी की ने इसमें करीब 17 कट्स लगाए हैं.

