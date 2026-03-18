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Dhurandhar 2: वायलेंट सीन से गालियों तक पर सेंसर बोर्ड की चली कैंची, 21 कट्स के बाद मिला सर्टिफिकेट; 'धुरंधर 2' में क्या-क्या बदला?

Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' को सेंसर बोर्ड की तरफ से हरी झंडी मिल गई है और इसी के साथ फिल्म एक बार फिर से पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार है. हालांकि, रिलीज से पहले बोर्ड ने इसपर जमकर कैंची चलाई है, तो चलिए जानते हैं फिल्म में कौन-कौन से बदलाव किए गए है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 18, 2026 6:23 AM IST

Dhurandhar 2: वायलेंट सीन से गालियों तक पर सेंसर बोर्ड की चली कैंची, 21 कट्स के बाद मिला सर्टिफिकेट; 'धुरंधर 2' में क्या-क्या बदला?
'धुरंधर 2' में क्या-क्या बदलाव हुए?

Dhurandhar 2: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' (Dhurandhar 2) का बज सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि, फैंस के बीच भी खूब देखने को मिल रहा है. वहीं अब फिल्म भी थिएटर्स में अपना जलवा दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि इसे सेंसर बोर्ड की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है. हालांकि, CBFC ने इसे सर्टिफिकेट देने से पहले खुले हाथों से कैंची चलाई है और 21 कट्स के बाद इसे A सर्टिफिकेट दिया है. यानी की आदित्य धर और रणवीर सिंह की इस फिल्म को सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग ही सिनेमाघरों में एन्जॉय कर पाएंगे. तो चलिए जानते हैं बोर्ड की तरफ से 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Run Time) के किन-किन सीन्स पर कट्स लगाए गए हैं और इससे फिल्म की लंबाई पर कितना असर पड़ा है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को थिएटर्स में रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड की तरफ से दिए गए निर्देश के मुताबिक मेकर्स को 21 कट्स और बदलाव करने पड़ेंगे. बता दें कि, बोर्ड ने फिल्म के कुल 1 मिनट 34 सेकंड की फुटेज पर कैंची चलाई है और कई बदलाव किए हैं.

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Dhurandhar 2 में कौन-कौन से बदलाव किए गए?

  • रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' (Ranveer Singh Movie Dhurandhar 2) में हिंसा का लेवल काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से बोर्ड ने फिल्म के 4 अहम सीन्स में 34 सेकंड की क्लिप कम करने के निर्देश दिए हैं.
  • एक सीन में हथौड़े से सिर पर वार करते हुए दिखाया गया था, जिसमें बोर्ड की तरफ से 2 सेकंड की कटौती की गई है.
  • रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म में सीमेंट ब्लॉक से हमला करने वाला एक वायलेंट सीन है, जिसे 4 सेकंड छोटा कर दिया गया है.
  • वहीं एक आंखों को कुचलने वाला सीन था, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठती उस पर भी सेंसर बोर्ड की कैंची चली है और सीन को 4 सेकंड छोटा कर दिया गया है.
  • जानकारी के मुताबिक, 'धुरंधर 2' में सबसे बड़ा कट सिर काटने और लात माने वाले सीन्स में लगा है. इसमें 24 सेकंड का फुटेज हटाया गया है.
  • इसके अलावा मेकर्स को बोर्ड की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि, वो फिल्म की शुरुआत में 'डिस्टर्बिंग कॉन्टेंट' और 'ड्रग्स' से जुड़ा डिस्क्लेमर जोड़े.
  • वहीं के वायलेंट सीन्स में कट लगाने के साथ-साथ बोर्ड ने फिल्म की गालियों पर भी आपत्ति जताई है.
  • फिल्म में इस्तेमाल किए गए अपशब्दों और गालियों को या तो बदल दिया गया है या फिर उन्हें म्यूट कर दिया गया है.
  • दो जगहों पर किरदारों के नाम भी बदले गए हैं.
  • सब-टाइटल्स और ऐतिहासिक घटनाओं और एक शहर के नाम को भी ठीक करने का निर्देश दिया गया है.
  • फिल्म में पीएम के रिफ्रेंस और न्यूज फुटेज के इस्तेमाल के लिए ऑफिशियल परमिशन लेटर और जानवरों वाले सीन्स के लिए AWBI का सर्टिफिकेट भी बोर्ड को सौंपा गया है.

कट्स के बाद कितना है Dhurandhar 2 का रनटाइम?

ऐसे ही 21 कट्स के बाद फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से फाइनल सर्टिफिकेट मिला है. हालांकि, इन कट्स के बावजूद फिल्म की लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा है. सेंसर सर्टिफिकेट के मुताबिक फिल्म का टोटल रनटाइम 3 घंटे 50 मिनट का है. वहीं अगर इसे पहले पार्ट से कम्पेयर करे तो ये अपने पहले पार्ट 'धुरंधर' से 15 मिनट ज्यादा लंबी है.

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कब शुरू होगा पेड प्रीव्यू?

आपको बता दें कि, रणवीर सिंह स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर काफी समय से बज बना हुआ है. वहीं रिलीज से एक दिन पहले यानी 18 मार्च 2026 को इसका पेड प्रीव्यू चलाया जाएगा. ये पेड प्रीव्यू शाम 5 बजे से शुरू होगा और ये फिल्म 19 मार्च को दुनिया भर में रिलीज होगी. मालूम हो कि, 'धुरंधर 2' ने एडवांस बुकिंग में ही धांसू कलेक्शन कर लिया है, जिससे कई रिकॉर्ड रिलीज से पहले ही इस मूवी ने तोड़ दिए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी के साथ बने रहिए.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Aditya Dhar Arjun Rampal Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt