इस्लाम कनवर्ट होने पर पहली बार बोलीं चाहत खन्ना, सनातन में वापसी की कहानी सुनकर दंग रह जाएंगे फैंस...

एक्ट्रेस चाहत खन्ना ने अपनी दूसरी शादी के दौरान इस्लाम अपनाने और फिर से सनातन धर्म में लौटने के फैसले पर चुप्पी तोड़ी है. आपको बता दें कि एक्ट्रेस शादि और धर्म बदलने के बाद ट्रोल भी हो रहीं है.

टीवी जगत की मशहूर एक्ट्रेस चाहत खन्ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल जिंदगी और बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन और सनातन धर्म में वापसी को लेकर ऐसी बातें कही हैं, जिसने सोशल मीडिया पर

क्यों छोड़ा था धर्म और क्या था सच?

चाहत ने खुलकर बताया कि अपनी दूसरी शादी के दौरान उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया था. अक्सर लोग ये कयास लगाते थे कि शायद उन पर कोई दबाव रहा होगा, लेकिन एक्ट्रेस ने इन सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि धर्म बदलने का फैसला पूरी तरह उनका अपना था और इसमें किसी की जोर-जबरदस्ती नहीं थी. हालांकि, जिंदगी के एक मोड़ पर उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें अपनी जड़ों की ओर वापस लौटना चाहिए. चाहत के मुताबिक, "इस्लाम से सनातन धर्म में वापस आने का फैसला रातों-रात नहीं लिया गया, इसमें काफी समय लगा." आज वो वापस अपने मूल धर्म में हैं और अपनी लाइफ में पहले से कहीं ज्यादा खुश और शांत महसूस करती हैं.

कड़वी शादियां और संघर्ष का दौर

चाहत की निजी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही. उनकी पहली शादी साल 2006 में भारत नरसिंघानी से हुई थी, जो महज एक साल में टूट गई. इसके बाद 2013 में उन्होंने फरहान मिर्जा से निकाह किया. लेकिन पांच साल बाद ही यानी साल 2018 में यह रिश्ता भी कड़वाहट के साथ खत्म हुआ. चाहत ने अपने दूसरे पति पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए और तलाक की अर्जी दे दी.

चाहत ने तोड़ी चुप्पी

लगातार हो रही ट्रोलिंग पर जवाब देते हुए चाहत ने कहा कि वो सभी धर्मों का दिल से सम्मान करती हैं. उन्होंने खुद को एक सेक्युलर व्यक्ति बताया, जो ईद और दिवाली दोनों त्योहारों को उतनी ही शिद्दत और खुशी से मनाती हैं. उनका मानना है कि लोग अक्सर उनके बयानों का गलत मतलब निकाल लेते हैं, जबकि उनका इरादा कभी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं होता.

मुश्किलों ने बनाया और भी मजबूत

तलाक और विवादों के उस दौर को याद करते हुए चाहत इमोशनल हो गईं. उन्होंने बताया कि एक वक्त था जब वो बहुत डरी हुई और निराश रहती थीं. दुनिया भर की नकारात्मकता और सोशल मीडिया के तानों ने उन्हें तोड़ दिया था. लेकिन आज वो एक बदली हुई इंसान हैं. वक्त ने उन्हें न केवल समझदार बनाया, बल्कि मुश्किलों से लड़ने की ताकत भी दी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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