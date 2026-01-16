ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
Baahubali से 67 साल पहले बनी थी ये फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म, जानें कैसे शुरू हुआ चलन

First Pan India Film: 'बाहुबली' को भारत की फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म बताया जाता है लेकिन ऐसा नहीं है. साल 1948 में पहली पैन इंडिया मूवी रिलीज हुई थी. आइए जानते हैं ये फिल्म कौन थी.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 16, 2026 4:37 PM IST

Baahubali से 67 साल पहले बनी थी ये फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म, जानें कैसे शुरू हुआ चलन

साल 2026 कैलेंडर पर दस्तक दे चुका है और कई मूवीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस साल साउथ से लेकर बॉलीवुड तक धमाकेदार फिल्में दस्तक देने वाली हैं, जिसमें पैन इंडिया मूवीज भी शामिल हैं. अगर देखा जाए तो अधिकतर फिल्में पैन इंडिया होती हैं. बीते कुछ सालों से साउथ और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्री में पैन इंडिया फिल्में बनाने का चलन बढ़ा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह सी मूवीज कब से बनना शुरू हुई हैं. साल 2015 में रिलीज हुई साउथ की फिल्म 'बाहुबली' को लेकर बताया जाता है कि इससे पैन इंडिया फिल्म का चलन शुरू हुआ है. लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि साल 1948 में इसका चलन शुरू हो गया था. आइए जानते ही कि किस इंडस्ट्री की मूवीज ने पैन इंडिया फिल्म का चलन शुरू किया था और ये फिल्म कौन थी?

साल 1948 में रिलीज हुई थी फिल्म 'चंद्रलेखा'

पहले तो ये जान लेते हैं कि पैन इंडिया फिल्म क्या होती है? ये फिल्म अपनी मूल भाषा के साथ ही भारत की दूसरी भाषाओं जैसे हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगू, कन्नड़ में एक साथ रिलीज किए जाए. इसके लिए फिल्म को मूल भाषा के अलावा दूसरी भाषाओं में डब किया जाता है. इसका उद्देशय होता है कि एक फिल्म को देश में अलग-अलग भाषा जानने वाले लोगों तक पहुंचाया जाए. इसके साथ ही आर्थिक तौर पर फिल्ममेकर्स को भी फायदा होता है. अब बात करते हैं कि भारत में पहली पैन इंडिया कब आई थी. देश की आजादी के एक साल बाद 1948 में तमिल फिल्म 'चंद्रलेखा' रिलीज हुई थी. इस तमिल फिल्म को अलग-अलग कई भाषाओं में रिलीज किया गया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. फिल्म 'चंद्रलेखा' किस तरह से पैन इंडिया फिल्म बनी, इसकी कहानी जानते हैं.

ताराचंद बड़जात्या और एसएस वासन ने मिलाया था हाथ

राजश्री प्रोडक्शन के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के दादा ताराचंद बड़जात्या ने पहले फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे. इसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की थी. ताराचंद बड़जात्या ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए साल 1943 में तमिल सिनेमा के फिल्ममेकर एसएस वासन से मुलाकात की थी. वह उन दिनों अपने प्रोडक्शन हाउस जेमिनी पिक्चर्स में फिल्म 'चंद्रलेखा' बनाने वाले थे. ताराचंद बड़जात्या और एसएस वासन की मुलाकात के बाद पहली पैन फिल्म बनी और वह 'चंद्रलेखा' थी. इसके बाद ताराचंद बड़जात्या को पूरे देश में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े राइट्स मिल गए. साल 1948 में ये पहली बार था जब किसी तमिल फिल्म को पूरे देश में किया गया. फिल्म 'चंद्रलेखा' को तमिल और हिंदी में रिलीज करने के बाद और भी भाषाओं में इसे डब करके दिखाया गया. ये पहली पैन इंडिया फिल्म थी. सूरज बड़जात्या ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि फिल्म को ना सिर्फ डब किया गया था बल्कि लिपसिंक ठीक करने के लिए कुछ हिस्सो को शूट भी किया. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने बजट से पांच गुना ज्यादा कलेक्शन किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

