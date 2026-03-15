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दिल्ली में हनी सिंह के शो में बवाल, बाउंसरों और फैंस के बीच हुई जमकर पिटाई, बीच में ही रोकना पड़ा कॉन्सर्ट?

रैपर हनी सिंह का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है, हाल ही में दिल्ली के इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में आयोजित एक कॉन्सर्ट में जबरदस्त मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 15, 2026 7:11 PM IST

दिल्ली में हनी सिंह के शो में बवाल, बाउंसरों और फैंस के बीच हुई जमकर पिटाई, बीच में ही रोकना पड़ा कॉन्सर्ट?
honey singh

यो यो हनी सिंह का 'माई चैप्टर- इंडिया टूर' दिल्ली से शुरू तो धमाकेदार अंदाज में हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में आयोजित इस कॉन्सर्ट ने उस वक्त सुर्खियां बटोर लीं जब म्यूजिक की महफिल अखाड़े में तब्दील हो गई. एक तरफ पाजी के सुपरहिट गानों पर हजारों लोग झूम रहे थे, तो दूसरी तरफ स्टेडियम के एक हिस्से में जबरदस्त मारपीट और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आइए जानते हैं 14 मार्च की उस रात दिल्ली के इस कॉन्सर्ट में आखिर क्या-क्या हुआ.

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सुपरहिट परफॉर्मेंस के बीच लड़ाई

हनी सिंह जैसे ही स्टेज पर 'देसी कलाकार' और 'ब्लू आइज' जैसे गानों से पूरे स्टेडियम का तापमान बढ़ा दिया. दिल्ली के फैंस अपने पसंदीदा रैपर को करीब से देखने और सुनने के लिए बेताब थे. 'ब्राउन रंग' और 'लूंगी डांस' जैसे गानों पर जब पूरी भीड़ थिरक रही थी, तभी अचानक माहौल बिगड़ गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कॉन्सर्ट के दौरान दर्शकों के एक ग्रुप और शो की स्पॉन्सर टीम के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर कहा-सुनी शुरू हुई. यह बहस चंद मिनटों में ही शारीरिक हिंसा में बदल गई. वीडियो में दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आक्रामक रूप से लात-घूंसे बरसाते हुए नजर आ रहे हैं.

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सिंगर का रिएक्शन

हैरानी की बात यह रही कि स्टेडियम में मचे इस बवाल और अफरा-तफरी के बावजूद हनी सिंह ने अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी. उन्होंने भीड़ को एंटरटेन करना बंद नहीं किया, जबकि उनके सामने ही सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही थीं. स्थिति को बिगड़ता देख दिल्ली पुलिस और वहां मौजूद प्राइवेट बाउंसरों ने तुरंत मामले को संभालने की कोशिश की. पुलिस ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया और लड़ाई कर रहे लोगों को वहां से हटाया. हालांकि, इस घटना की वजह से कुछ समय के लिए वेन्यू पर काफी तनाव और डर का माहौल बन गया था.

पहले भी विवाद में रह चुके हैं एक्टर

मशहूर रैपर हनी सिंह एक बार फिर अपनी विवादित जुबान की वजह से सुर्खियों में हैं. इस साल जनवरी में दिल्ली के एक कॉन्सर्ट (Nanku और Karun के शो) के दौरान हनी सिंह ने मंच से कुछ ऐसी अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका जमकर विरोध हुआ. वायरल वीडियो में हनी सिंह दिल्ली की ठंड का जिक्र करते हुए बेहद अभद्र और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते नजर आए. उन्होंने कार के भीतर शारीरिक संबंधों को लेकर बहुत खराब कमेंट्स किए थे.

सिंगर ने मांगी माफी

बढ़ते विवाद और आलोचनाओं को देख हनी सिंह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि "मेरी भाषा कई लोगों को बुरी लगी, जिसके लिए मैं माफी मांगता हूं. मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था. इंसान गलतियों का पुतला है." उन्होंने भविष्य में अपनी जुबान पर कंट्रोल रखने और सोच-समझकर बोलने का वादा भी किया है. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब हनी सिंह अपनी भाषा या गानों के बोल को लेकर विवादों में फंसे हों. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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