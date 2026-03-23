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Dhurandhar 2 में चौधरी असलम का किरदार कितना सच कितना झूठ? पत्नी नौरीन ने खोला राज, फिल्म देख संजय दत्त के लिए कही ये बात

Dhurandhar 2 रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर जमकर गदर मचा रही है. इसी बीच चौधरी असलम की पत्नी नौरन असलम का रिएक्शन सामने आया है. साथ उन्होंने उनके पति का किरदार प्ले करने वाले संजय दत्त के लिए बयान दिया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 23, 2026 7:22 AM IST

Dhurandhar 2 में चौधरी असलम का किरदार कितना सच कितना झूठ? पत्नी नौरीन ने खोला राज, फिल्म देख संजय दत्त के लिए कही ये बात
'धुरंधर 2' में चौधरी असलम का किरदार कितना सही?

Noreen khan On Dhurandhar 2: आदित्य धर की धुआंधार कमाई करने वाली फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) सच्ची घटनाओं पर आधारित है. इस पिक्चर के कुछ फैक्ट्स को लेकर जहां लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे आदित्य धर की पीक डिटेलिंग बता रहे हैं. हालांकि, आदित्य की डिटेलिंग का सबूत पाकिस्तानी एसपी चौधरी असलम (Chaudhry Aslam) का रोल भी है, जिसे फिल्म में संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने निभाया है. लेकिन डायरेक्टर ने इस किरदार को कितना सही दिखाया है और कितना गलत इससे अब पर्दा उठ चुका है. 'धुरंधर 2' को देखने के बाद चौधरी असलम की पत्नी नौरीन असलम (Noreen khan) ने अब संजय दत्त के किरदार को लेकर बड़ा बयान दिया है.

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चौधरी असलम की पत्नी का संजय दत्त पर बड़ा बयान

पाकिस्तानी एसपी चौधरी असलम (Chaudhry Aslam) की पत्नी ने हाल ही में बीबीसी के साथ खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने जहां खुद को संजय दत्त का फैन बताया वहीं उन्होंने ये भी कहा कि, 'धुरंधर' (Dhurandhar 2) में उनके पति चौधरी असलम का किरदार असलीयत से कोसों दूर है. नौरीन ने अपने पति के बारे में कई बातों का खुलासा किया.

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संजय दत्त के दीवाने थे चौधरी और नौरीन

बीबीसी संग बातचीत के दौरान उन्होंने सबसे पहले संजय दत्त की तारीफ की. उन्होंने बताया कि, मैं और मेरे पति दोनों ही हमेशा से संजय दत्त के बहुत बड़े फैन रहे हैं. नौरीन ने कहा, 'मैंने हमेशा संजय दत्त के लिए कहा है कि, वो एक्टर कमाल के हैं, वह लीजेंडरी हैं. मैं उनकी फैन थी और हूं. चौधरी असलम का किरदार उनपर जचा भी है. बहुत लोगों ने मुझसे कहा, फिल्म में एक सीन है जब वह आंख उठाता है ना, उस पल लगता है कि वो चौधरी असलम ही हैं.'

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असल जिंदगी में कैसे थे चौधरी असलम?

नौरीन ने आगे बताया कि, उन्हें और उनके पति को संजय दत्त की फिल्म खलनायक काफी पसंद थी. उनके पति का कहना था कि, उदर भी खलनायक और इधर भी खलनायक. वहीं इंटरव्यू में आगे उन्होंने फिल्म में चौधरी असलम के किरदार के बारे में बात करते हुए कहा, 'उनकी रियल लाइफ बहुत मुश्किल है. चौधरी असलम की लाइफ का रिकॉर्ड है कि उन्होंने कभी बुलेट प्रूफ जैकेट यूज नहीं की.'

नौरीने ने आगे कहा कि, 'चौधरी असलम बहुत बड़ी दुनिया से टकराया है. लियारी के सारे लोग गलत नहीं हैं, जो दहशतगर्दी है, मैं उन पर बात करूंगी. जो गलत है, वो शुरू से ही गलत थे. वो इतने लायक नहीं थे जितना बना डाला.'

क्या थी चौधरी असलम की खासियत?

आपको बता दें कि, 'धुरंधर 2' में संजय दत्त को एसपी चौधरी असलम के किरदार में देखा जा सकता है, जो कराची के निडर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे. चौधरी असलम लियारी गैंगवार और तालिबान के खिलाफ अपनी साहसी और क्रूर कार्रवाई के लिए जाने जाते थे. उनकी खासियत थी की वो अपनी जान की परवाह किए बिना मिशन पर निकलते थे. उन्होंने कभी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना और उनकी यही अदा अपराधियों के बीच खौफ पैदा करती थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Aditya Dhar Dhurandhar 2 Entertainment News Ranveer Singh Sanjay Dutt