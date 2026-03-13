आईपीएल के बीच 'चेन्नई सुपर किंग्स' की बढ़ी मुश्किलें, 'जेलर' के मेकर्स ने ठोका मुकदमा, जानें क्या है पूरा मामला

आईपीएल (IPL) की सबसे लोकप्रिय टीमों में से एक, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए मैदान के बाहर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है. धोनी की येलो आर्मी इस बार किसी टीम से नहीं, बल्कि साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्मों के मेकर्स से कानूनी जंग लड़ रही है. अब यह मामला इतना बढ़ गया कि मद्रास हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. आइए जानते हैं आखिर क्यों 'जेलर' और 'कूली' जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स ने अपनी ही शहर की आईपीएल टीम पर मुकदमा ठोक दिया है.

क्या है विवाद की जड़

यह पूरा मामला 1 मार्च 2026 को शुरू हुआ, जब चेन्नई सुपर किंग्स ने सोशल मीडिया पर अपनी नई आईपीएल जर्सी (IPL 2026) का एक धमाकेदार प्रोमो वीडियो रिलीज किया. 'सन टीवी नेटवर्क' (जो रजनीकांत की फिल्म 'जेलर', 'जेलर 2' और 'कूली' के निर्माता हैं) का आरोप है कि इस वीडियो में उनकी फिल्मों के मशहूर गाने, बैकग्राउंड स्कोर और कुछ पावरफुल डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया था. सन टीवी का कहना है कि इन ऑडियो कंटेंट्स के एक्सक्लूसिव राइट्स सिर्फ उनके पास हैं और CSK ने इसके लिए न तो कोई परमिशन ली और न ही कोई लाइसेंस फीस चुकाई है.

कोर्ट में सन टीवी ने रखी ये मांग

सन टीवी ने मद्रास हाई कोर्ट में सिविल सूट दायर करते हुए मांग की कि चेन्नई सुपर किंग्स को इन गानों और म्यूजिक का इस्तेमाल करने से तुरंत रोका जाए. सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि स्टेडियम में मैच के दौरान भी इन गानों को बजाने पर पाबंदी लगे.

CSK ने दी सफाई

13 मार्च को जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की बेंच के सामने जब इस मामले की सुनवाई हुई, तो CSK के वकील ने अपना पक्ष रखा. टीम के सीनियर वकील ने कोर्ट को बताया कि 1 मार्च को जैसे ही उन्हें सन टीवी का आपत्ति वाला ईमेल मिला, उन्होंने तुरंत अपने सभी प्रमोशनल वीडियो से विवादित म्यूजिक और डायलॉग्स को हटा दिया था. वहीं फ्रेंचाइजी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वे आगे से बिना लाइसेंस या अनुमति के किसी भी कॉपीराइटेड म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे. आपको बता दें कि चेन्नई में रजनीकांत और CSK दोनों की ही जबरदस्त दीवानगी है. ऐसे में 'सन पिक्चर्स' और 'येलो आर्मी' के बीच की यह कानूनी भिड़ंत चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि टीम ने अपनी गलती मान ली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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