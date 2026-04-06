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'मैंने खुद को प्राथमिकता देना सीखा', ब्रेस्ट कैंसर को मात देने वाली छवि मित्तल ने कही ये बात Exclusive

Chhavi Mittal On Cancer: एक्ट्रेस छवि मित्तल ने ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना किया. उन्होंने ना सिर्फ कैंसर को मात दी बल्कि खुद को प्राथमिकता देना सीखा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 6, 2026 11:40 PM IST

'मैंने खुद को प्राथमिकता देना सीखा', ब्रेस्ट कैंसर को मात देने वाली छवि मित्तल ने कही ये बात Exclusive
छवि मित्तल ने ब्रेस्ट कैंसर से लड़ने की जर्नी पर बात की.

एक्ट्रेस छवि मित्तल (Chhavi Mittal) ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ चुकी हैं. साल 2024 में उनको कैंसर के शुरुआती स्टेज का पता चला और इसके बाद उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ. ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद छवि मित्तल की जिंदगी कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया. आखिरकार छवि मित्तल ने कैंसर को हरा दिया. छवि मित्तल के लिए जिंदगी का ये दौर आसान नहीं रहा लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमेशा खुश रहने का कोई ना कोई बहाना खोज लिया. एक्ट्रेस हाल ही में दिल्ली आईं और उन्होंने बॉलीवुड लाइफ के साथ अपनी बीमारी को लेकर बात की है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ठीक होने के दौरान किन चीजों से परहेज किया.

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छवि मित्तल को ब्रेस्ट कैंसर होने पर लगा था सदमा

एक्ट्रेस छवि मित्तल ने अपनी ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी को लेकर बताया, 'मुझे जब इसके बारे में पता चला तो मैं हैरान थी क्योंकि उन्होंने इसकी कल्पना तक नहीं की थी. मुझे ब्रेस्ट कैंसर होने की खबर ने बहुत गहरा सदमा दिया. कैंसर जैसी बीमारी का पता चलने पर आप सन्न रह जाते हैं और पता नहीं होता कि क्या रिएक्शन दें. क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं जो रोज होती है. ये ऐसा नहीं है कि घर में दूध खत्म हो गया है. ये एक ऐसी समस्या है जिसका कोई तय समाधान नहीं है. ये समझना जरूरी है कि हर किसी की कैंसर की जर्नी अलग होती है. इसलिए खुद को अपनी जर्नी तय करनी होती है.'

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छवि मित्तल ने खुद को प्राथमिकता देना सीखा

छवि मित्तल से सवाल किया गया कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने उन्हें क्या सिखाया. इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'मैंने खुद को प्राथमिकता देना सीखा है. ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको मानसिक रूप से क्या खुशी देता है. मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को ये समझने में समस्या होती है कि वे क्या चाहते हैं. यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है. और जब मैं 'क्या चाहते हैं' कहती हूं तो इसका मतलब सिर्फ करियर या बड़े फैसले नहीं हैं. इसमें छोटे-छोटे फैसले भी शामिल हैं. एक बार जब हम इन चीजों को जानने की की शुरुआत करते देते तो कई समस्याओं का समाधाना हो जाता है.'

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छवि मित्तल बोलीं- 'मेरा दूसरा जन्म है'

छवि मित्तल ने बताया, 'कैंसर के मरीज की रूटीन सिर्फ दवाइयों और डॉक्टर के तय इलाज तक सीमित नहीं होती हैं. इसमें अपनी मेंटल हेल्थ और फिटनेस पर पूरा ध्यान देना भी शामिल होता है. चाहे बात डाइट की हो, एक्सरसाइज की हो या डेली रूटीन हो, सभी ध्यान देने की आवश्यकता होती है. अगर आप कैंसर के मरीज हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको पता हो कि सुबह एक ही समय पर क्या खाना है और कितना खाना है. ज्यादा खाने, जंक फूड और सुगर से पूरी तरह परहेज करें. मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया और नियमित अंतरा पर कुछ बीज को खाना शुरू कर दिया. लक्ष्मी तारू नाम का एक पौधा है. मैं सुबह इसकी चाय पीती थी. मैंने ये भी सुनिश्चित किया कि मैं रात 8 बज के बाद खाना ना खाऊं.' छवि मित्तल ने याद किया, 'उन्हें ग्रेड 1 ब्रेस्ट कैंसर का पता चला, जो ERPR पॉजिटिव था. एक छोटी सी गांठ पाई गई और मुझे लम्पेक्टोमी करवानी पड़ी. इसेक बाद एलडी फ्लैप और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन हुआ. लोग कैंसर होने को मौत के बार मानते हैं. लेकिन ये सच नहीं है. मुझे लगता है कि ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है. मेरे लिए ये दूसरा जन्म है.'

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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