Battle of Galwan का टीजर देख तिलमिला उठा पड़ोसी देश चीन, सलमान खान की फिल्म के लिए कही ये बात...

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का तूफान थमा भी नहीं था कि बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान ने एक नया धमाका कर दिया है. सलमान ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' (Battle Of Galwan) का टीजर रिलीज किया, जिसने न केवल भारतीय दर्शकों में जोश भर दिया, बल्कि पड़ोसी देश चीन की नींद भी उड़ा दी है. जैसे ही फिल्म का टीजर सामने आया, चीन की ओर से तीखी रिटेक्शन आनी शुरू हो गई हैं. चीनी सरकारी मुखपत्र 'ग्लोबल टाइम्स' ने इस फिल्म पर अपनी बौखलाहट जाहिर की है. चीनी एक्सपर्ट का दावा है कि भारत इस फिल्म के जरिए इतिहास की 'एकतरफा कहानी' दिखाने की कोशिश कर रहा है.
टीजर देख तिलमिला उठा चीन
वहीं ग्लोबल टाइम्स ने यहां तक कहा कि "कोई भी फिल्म तथ्यों को नहीं बदल सकती और न ही चीनी सेना (PLA) के इरादों को डगमगा सकती है." चीन की यह प्रतिक्रिया साफ दर्शाती है कि पर्दे पर अपनी पोल खुलने के डर से वह कितना डरा हुआ है. यह फिल्म 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई उस ऐतिहासिक और हिंसक झड़प पर आधारित है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था. दोनों देशों के बीच हुए समझौते के कारण उस रात गोलीबारी नहीं हुई थी, बल्कि यह जंग पत्थरों, कंटीले तारों और लाठियों से लड़ी गई थी.
TRENDING NOW
क्या था गलवान का युद्ध
भारतीय सेना के वीर जवानों ने चीनी सैनिकों को बुरी तरह खदेड़ा था और उनके इरादों को धूल चटा दी थी. इसी बहादुरी को अब बड़े पर्दे पर दिखाया जा रहा है. फिल्म में सलमान खान शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू का मुख्य किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने गलवान घाटी में नेतृत्व करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही यह फिल्म टेक्निकल रूप से बहुत शानदार नजर आ रही है. सलमान के फैंस के लिए यह बहुत शानदार मोमेंट है कि वे पहली बार पर्दे पर एक रियल-लाइफ वॉर हीरो की भूमिका में दिखेंगे.
कब रिलीज होगी फिल्म
'बैटल ऑफ गलवान' अगले साल यानी 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. टीजर को मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स ने यह साफ कर दिया है कि चीन भले ही कितना भी शोर मचा ले, लेकिन भारत की यह शौर्य गाथा पूरी दुनिया देखेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates