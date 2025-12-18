निधि अग्रवाल का 40 सेकंड का वीडियो देख खौल गया इस सिंगर का खून, एक्ट्रेस पर आदमियों का झुंड देख यूं निकाली भड़ास

Singer Chinmayi Sripada On Nidhi Agarwal Video: निधि अग्रवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर अब सिंगर चिन्मयी श्रीपदा का रिएक्शन आया है. आइए आपको बताते हैं कि सिंगर ने क्या कहा है.

Singer Chinmayi Sripada On Nidhi Agarwal Video: मशहूर एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. निधि अग्रवाल जल्द ही फिल्म द राजा साहब में नजर आने वाली हैं लेकिन बीते दिनों फिल्म के एक प्रमोशन के लिए रखे गए इवेंट में निधि अग्रवाल संग एक हादसा हो गया. इस हादसे में निधि को आदमियों की भीड़ ने बुरी तरह जकड़ लिया, जिसमें एक्ट्रेस गंदी तरह से फंस गईं. निधि को सिक्योरिटी के लोग भी धक्का मुक्का से नहीं बचा पाए. अब इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. इतना ही नहीं, मशहूर सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने भी निधि के वीडियो को देख अपना गुस्सा जाहिर किया है. आइए आपको बताते हैं कि निधि के वीडियो पर सिंगर ने क्या कहा है.

निधि अग्रवाल का वीडियो देख फूटा सिंगर का गुस्सा

दरअसल, हैदराबाद में फिल्म द राजा साहब के एक गाने की लॉन्चिंग के दौरान निधि अग्रवाल (Nidhi Agarwal) का ग्रैंड वेलकम हुआ. इस फिल्म ने निधि लीड रोल निभा रही हैं. इस इवेंट में निधि को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे लेकिन जैसे ही एक्ट्रेस बाहर निकलने लगीं तो फैंस की भीड़ ने उन्हें घेर लिया. हालत ये हो गई कि निधि को भीड़ से बाहर निकलने के लिए धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा. इस मौका के एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख सिंगर चिन्मयी श्रीपदा भड़क गई हैं. उन्होंने इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए अपनी भड़ास निकाली है. उन्होंने कहा कि आदमियों का झुंड जो लकड़बग्घों से भी बदतर व्यवहार कर रहा है. वैसे लकड़बग्घों को भी क्यों ही बदनाम किया जाए. एक जैसी सोच वाले आदमियों को एक साथ ला दो. वे एक फीमेल को इसी तरह हैरेस करेंगे. भगवान इनको उठाकर किसी दूसरे ग्रह पर क्यों नहीं भेज देते?' सिंगर चिन्मयी श्रीपदा का पोस्ट इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है.

Absolutely pathetic arrangements by @shreyasgroup. ? Zero proper security and zero management plan in place. You need to take responsibility for this mess.

#NiddhiAgerwal pic.twitter.com/FpXmBs3ZNm — Nidhhi Agerwal (@NidhhiAgerwl_FC) December 18, 2025

निधि अग्रवाल ने भी निकाली भड़ास

बता दें कि निधि अग्रवाल ने भी सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है.निधि ने इवेंट से निकलने के बाद एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने इवेंट ऑर्गनाइजर को लताड़ लगाई है. निदि ने अपने पोस्ट में लिखा, '@shreyasgroup की तरफ से काफी घटिया व्यवस्था की गई है. सुरक्षा का कोई उचित इंतजाम नहीं है और प्रबंधन योजना भी नामुमकिन है. इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी.' निधि ने इस पोस्ट के साथ काफी सारे गुस्से वाले चेहरे के इमोजी लगाए हैं, जिससे साफ है कि एक्ट्रेस को इवेंट में काफी कुछ सामना करना पड़ा, जो उन्हें जरा भी पसंद नहीं आया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

