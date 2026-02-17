सिनेमाघरों के बाद अब OTT पर तहलका मचा रही साउथ की ये फिल्म, नंबर-1 पर कर रही ट्रेंड, 70 साल के एक्टर की एक्टिंग के दीवाने हुए लोग

अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई शानदार फिल्म देखना चाहते हैं तो आप साउथ की इस फिल्म को देख सकते हैं. यह फिल्म ओटीटी पर तहलका मचा रही है. वहीं यह नंबर 1 ट्रेंड कर रही है.

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उम्र उनके लिए महज एक नंबर है. 70 साल की उम्र में भी उनका जलवा बरकरार है. उनकी लेटेस्ट फिल्म 'मना शंकर वर प्रसाद गारू' (Mana Shankara Vara Prasad Garu) ने पहले सिनेमाघरों में तहलका मचाया और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर नंबर-1 की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लिया है. आइए जानते हैं इस एक्शन-पैक फिल्म की सफलता और इसकी कहानी के कुछ दिलचस्प चीजों के बारे में.

बॉक्स ऑफिस के बाद ओटीटी पर भी तहलका

इस फिल्म ने अपनी शुरुआत ही बेहद चौंकाने वाले अंदाज में की थी. आमतौर पर बड़ी फिल्में शुक्रवार या वीकेंड पर रिलीज होती हैं, लेकिन चिरंजीवी की इस फिल्म ने 12 जनवरी को एक वर्किंग डे पर सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. इसके बावजूद, फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. थिएटर्स में ब्लॉकबस्टर साबित होने के बाद, इसे 11 फरवरी को ओटीटी पर उतारा गया, जहां पिछले एक हफ्ते से यह ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर बनी हुई है. फिल्म की कहानी 2 घंटे 42 मिनट की है.

क्या है फिल्म की कहानी

यह कहानी एक NSG (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड) ऑफिसर है, जिसकी पर्सनल लाइफ काफी दर्दनाक है. वह अपनी पत्नी और बच्चों से अलग हो चुका है और अकेलेपन में दिन बिता रहा है. फिल्म में बड़ा मोड़ तब आता है जब इस जांबाज अफसर को पता चलता है कि उसके तलाक और हंसते-खेलते परिवार के उजड़ने के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि उसके ससुर का हाथ था. 6 साल के लंबे इंतजार के बाद जब वह अपने परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है, तभी कहानी में एक खूंखार विलेन की एंट्री होती है. यहीं से शुरू होता है सस्पेंस और जबरदस्त एक्शन का ऐसा सिलसिला, जो दर्शकों के पसीने छुड़ा देता है.

स्टार पावर का जबरदस्त मिक्सअप

फिल्म की सफलता की एक बड़ी वजह इसकी दिग्गज स्टार कास्ट भी है. 70 की उम्र में भी चिरंजीवी का स्वैग, डायलॉग डिलीवरी और एक्शन सीन बेमिसाल हैं. वहीं दूसरी तरफ साउथ की 'लेडी सुपरस्टार' नयनतारा ने फिल्म में अहम भूमिका निभाकर कहानी में चार चांद लगा दिए हैं. अनुभवी एक्टर वेंकटेश का कैमियो रोल दर्शकों के लिए किसी सरप्राइज गिफ्ट से कम नहीं है. अगर आप साउथ इंडियन फिल्मों के 'एक्शन-कॉमेडी-ड्रामा' के शौकीन हैं, तो 'मना शंकर वर प्रसाद गारू' आपके लिए एक परफेक्ट वीकेंड वॉच है. सबसे अच्छी बात यह है कि यह फिल्म Zee5 पर तेलुगु के साथ-साथ हिंदी में भी उपलब्ध है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

