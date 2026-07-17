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The Odyssey: हेलेन ऑफ ट्रॉय के रोल में Lupita Nyong'o को देख सिर पीट रहे फैंस, इंटरनेट पर आई मीम्स की बाढ़!

The Odyssey Controversy: Christopher Nolan की फिल्म 'द ओडिसी' को लेकर जितना बज बना हुआ था, उतना ही फिल्म की रिलीज के बाद इसकी कास्टिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है. मूवी में Lupita Nyong'o को Helen of Troy के रोल में देखकर लोग भड़क उठे हैं और जमकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 17, 2026 3:01 PM IST
The Odyssey: हेलेन ऑफ ट्रॉय के रोल में Lupita Nyong'o को देख सिर पीट रहे फैंस, इंटरनेट पर आई मीम्स की बाढ़!

'द ओडिसी' की कास्टिंग पर क्यों मचा है बवाल?

The Odyssey: क्रिस्टोफर नोलन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'द ओडिसी' (The Odyssey) सिर्फ विदेशो में ही नहीं बल्कि देशभर में भी खूब चर्चा में थी. हालांकि, अब मूवी दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन फिल्म को लेकर जितना क्रेज और एक्साइटमेंट था, रिलीज के कुछ ही घंटों के भीतर उतनी ही बड़ी बहस सोशल मीडिया पर छिड़ गई है. थिएटर्स से निकलते ही लोगों ने सोशल मीडिया का रुख किया और देखते ही देखते फिल्म की 'कास्टिंग' को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया. खासकर ऑस्कर विनर लुपिटा न्योंगो और इलियट पेज के किरदारों को लेकर इंटरनेट पर दो गुट बन गए हैं. आइए जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है और इस पूरे विवाद पर खुद डायरेक्टर क्रिस्टोफ़र नोलन (Christopher Nolan) ने क्या कहा है.

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Helen of Troy की कास्टिंग पर क्यों भड़के लोग?

जिन लोगों ने अभी तक फिल्म नहीं देखी है उन्हें बता दें कि, मूवी में ऑस्कर विनर लुपिटा न्योंगो (Lupita Nyong’o) 'हेलेन ऑफ ट्रॉय' का किरदार निभा रही हैं और इस समय वह इंटरनेट पर सबसे बड़ा हॉट टॉपिक बनी हुई हैं. फिल्म से उनकी तस्वीरें और वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही हैं. कई यूजर्स का कहना है कि लुपिटा का लुक ग्रीक माइथोलॉजी की 'हेलेन ऑफ ट्रॉय' के पारंपरिक रूप से बिल्कुल मेल नहीं खाता, जिसे इतिहास में बेइंतहा खूबसूरत बताया गया है. लोगों का आरोप है कि यह कास्टिंग इस आइकॉनिक किरदार के साथ न्याय नहीं करती.

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एलियट पेज की कास्टिंग पर भी बंटा सोशल मीडिया

गौरतलब है कि, 'द ओडिसी' की रिलीज के बाद सिर्फ लुपिटा ही नहीं, ब्लकि 'सिनॉन' के किरदार में एलियट पेज (Elliot Page) की कास्टिंग ने भी दर्शकों को दो हिस्सों में बांट दिया है. जहां कुछ यूजर्स सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि, इलियट को इस किरदार में कैसे फिट किया गया, वहीं दूसरी तरफ उनके फैंस तुरंत बचाव में उतर आए हैं. फैंस का कहना है कि इलियट पर की जा रही आलोचना अब हद पार कर चुकी है और लोग उन पर बेवजह पर्सनल कमेंट्स कर रहे हैं.

हालांकि, हर कोई इस ट्रोलिंग से एग्री नहीं है. एक बड़े वर्ग का मानना है कि लोगों को एक्टर्स के लुक्स या उनकी पहचान के बजाय उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर फिल्म को जज करना चाहिए. कई लोगों ने यह भी याद दिलाया कि 'द ओडिसी' पर सदियों से कई एडाप्टेशन बन चुके हैं और हर वर्जन में मेकर्स ने कहानी को अपने अंदाज में पेश किया है.

कास्टिंग के विवाद पर क्या बोले क्रिस्टोफर नोलन?

वहीं जब इस पूरे विवाद पर खुद डायरेक्टर क्रिस्टोफ़र नोलन से सवाल किया गया, तो उन्होंने इस आलोचना को सिरे से खारिज कर दिया. नोलन ने इस पूरे बवाल को फालतू और बेबुनियाद बताते हुए कहा कि, इन बातों में कोई दम नहीं है. अब देखना यह होगा कि सोशल मीडिया की यह बहस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इफेक्ट करती है या नहीं... फिलहाल के लिए, नोलन की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहद शानदार शुरुआत की है और ओपनिंग वीकेंड के आंकड़े एक बड़ी ब्लॉकबस्टर की तरफ इशारा कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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