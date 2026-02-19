ENG हिन्दी
सिनेमा का वो डायरेक्टर, जिसने शाहरुख और अमिताभ को फिल्म में लेने से किया इनकार, बोला- 'स्टारडम नहीं, कहानी…’

फिल्म इंडस्ट्री में निर्देशकों का सपना होता है कि वो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार के साथ काम करें. लेकिन एक ऐसा भी डायरेक्टर मौजूद है, जो अपनी फिल्मों में इतने बड़े एक्टरों को नहीं लेना चाहता है. आइए जानते हैं…

By: Shreya Pandey  |  Published: February 19, 2026 7:30 PM IST

बॉलीवुड में जहां हर दूसरा निर्देशक शाहरुख खान के चार्म या अमिताभ बच्चन के औरा को अपनी फिल्म में लेने के लिए सालों इंतजार करता है, वहीं एक ऐसा फिल्ममेकर भी है जिसने इस सुपरस्टार कल्चर को नकार दिया है. हम बात कर रहे हैं सुदीप शर्मा की. वही विजनरी लेखक और निर्माता जिन्होंने 'पाताललोक' और 'कोहरा' जैसी वेब सीरीज के जरिए भारतीय ओटीटी का चेहरा बदल दिया. सुदीप शर्मा का मानना है कि सिनेमा में हीरो से कहीं अधिक ताकतवर कहानी होती है. आइए जानते हैं क्यों उन्होंने इंडस्ट्री के इन दो सबसे बड़े दिग्गजों के साथ काम करने की ख्वाहिश को खारिज कर दिया.

सुदीप का बेबाक अंदाज

एक हालिया बातचीत में जब सुदीप शर्मा से सवाल किया गया कि क्या वे कभी किंग खान या बिग बी को अपनी कहानियों का हिस्सा बनाना चाहेंगे, तो उनका जवाब किसी को भी हैरान कर सकता था. उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा—नहीं. सुदीप के इस इनकार के पीछे कोई घमंड नहीं, बल्कि एक गहरी सोच है. सुदीप का मानना है कि जब कोई बड़ा सुपरस्टार फिल्म में आता है, तो वह अपने साथ दशकों पुरानी एक इमेज लेकर आता है. सुदीप के अनुसार, बड़े सितारों के साथ अक्सर कहानी को उनके व्यक्तित्व के हिसाब से बदलना पड़ता है. वे कहते हैं, "मैं यहां किसी खास चेहरे के लिए स्क्रिप्ट लिखने नहीं आया हूं, मैं अपनी कहानी ईमानदारी से सुनाने आया हूं." उन्होंने बड़ी स्पष्टता से स्वीकार किया कि इतने बड़े नामों के साथ काम करने में जो भारी जिम्मेदारी और उम्मीदों का दबाव होता है.

सिनेमा के दमदार लेखक

सुदीप शर्मा के करियर ग्राफ पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि वे हमेशा से ही लीक से हटकर चलने वाले कलाकार रहे हैं. उन्होंने अनुष्का शर्मा स्टारर 'एनएच10' से डेब्यू किया, जिसने 'ऑनर किलिंग' के कड़वे सच को पर्दे पर उतारा. 'उड़ता पंजाब' में पंजाब के ड्रग संकट और 'सोनचिड़िया' में चंबल के बागियों की जिंदगी को उन्होंने जिस बारीकी से लिखा, उसे देख क्रिटिक्स भी हैरान हो गए. हालांकि उनकी फिल्में आर्थिक रूप से हजार करोड़ी क्लब में शामिल नहीं हुईं, लेकिन कंटेंट के मामले में उनके बराबर पहुंचना बड़े-बड़े निर्देशकों के लिए सपना है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Amitabh Bachchan Shahrukh Khan Sudeep Sharma