ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • देखने से पहले बंद कर लें दरवाजा! बैन होने के बाद भी YouTube पर ट्रेंड हो रही है ये 4 साल पुरानी क्रा...

देखने से पहले बंद कर लें दरवाजा! बैन होने के बाद भी YouTube पर ट्रेंड हो रही है ये 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर फिल्म

हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसे 4 साल पहले सिनेमाघरों में बैन कर दिया गया था, लेकिन यह फिल्म अब यूट्यूब पर तेजी से देखी जा रही है. इस फिल्म में भरपूर बोल्ड सीन है. फिल्म की कहानी देखकर आप एकदम हैरान रह जाएंगे.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 17, 2026 7:04 PM IST

देखने से पहले बंद कर लें दरवाजा! बैन होने के बाद भी YouTube पर ट्रेंड हो रही है ये 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर फिल्म
marathi film

ऐसी कई फिल्में रिलीज हुईं हैं, जो अपनी बोल्डनेस और विवादित कंटेंट की वजह से चर्चाओं में आ हमेशा रहती हैं. ओटीटी के आने के बाद से फिल्मों में गालियों और बोल्ड सीन्स का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन सेंसर बोर्ड (CBFC) अभी भी ऐसी फिल्मों पर अपनी नजर रखता है. ऐसी ही एक फिल्म है जिसे करीब 4 साल पहले रिलीज हुई थी, हालांकि रिलीज के तुरंत बाद इसे बैन कर दिया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज वही फिल्म यूट्यूब पर लाखों लोगों द्वारा देखी जा रही है.

Also Read
ओटीटी पर मौजूद शानदार और रोंगटे खड़े करने वाले फिल्में, सस्पेंस देख कांप जाएगी रूह, सोचने पर हो जाएंगे…

कौन सी है ये फिल्म?

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है 'नाय वरनभट लोंचा कोन नाय कोंचा'. साल 2022 में आई यह मराठी फिल्म हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज निर्दशक महेश मांजरेकर के निर्देशन में बनी है. फिल्म अपनी रिलीज के वक्त ही विवादों में आ गई थी. इसमें दिखाए गए बोल्ड सीन और कहानी की वजह से इसे बैन करने का आदेश दिया गया था. सेंसर बोर्ड और सामाजिक संगठनों ने इसकी कहानी पर कई सवाल उठाए थे, क्योंकि यह फिल्म समाज के एक बहुत ही डार्क साइड को दिखाती है.

फिल्म की शानदार कहानी

इस फिल्म की कहानी एक ऐसे बच्चे के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी उम्र तो महज 15-16 साल की है, लेकिन उसका दिमाग अपराधी से कम नहीं है. फिल्म में दिखाया गया है कि उस लड़के का पिता एक गैंगस्टर था, जिसकी हत्या कर दी जाती है. अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए वह जुर्म की दुनिया में कदम रखता है. वह खून-खराबा के साथ अपने दुश्मन की पत्नी के साथ ऐसे काम करता है, जो उस उम्र के बच्चों के लिए सोचना भी मुमकिन नहीं है. फिल्म में अश्लीलता और हिंसा का ऐसा मिक्स-अप है कि इसे केवल एडल्ट के लिए ही सीमित रखा गया था।

बैन होने के बाद भी देख रहें लोग

बैन होने के बावजूद यह क्राइम थ्रिलर अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखी जा रही है. यूट्यूब के 'एनएच मराठी' चैनल पर इस फिल्म का अनकट वर्जन मौजूद है, जहां दर्शक इसे तेजी से देख रहे हैं. अब तक इस फिल्म को 36 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कंटेंट को सिनेमाघरों में दिखाने से रोक दिया गया था, वही अब सोशल मीडिया पर बिना किसी रोक-टोक के वायरल हो रहा है. महेश मांजरेकर की यह फिल्म आज भी अपने बोल्ड एक्सपेरिमेंट और डार्क क्राइम के लिए इंटरनेट पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Crime Thriller Movies Crime Thriller Movies On Ott Crime Thriller Movies On Youtube Nay Varan Bhat Loncha Kon Nay Koncha