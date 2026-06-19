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Cocktail 2 के 'बंधु 2.0' गाने का क्यों उड़ रहा मजाक? इस चीज की सोशल मीडिया पर हो रही सबसे ज्यादा बुराई

Cocktail 2 का नया गाना Bandhu 2.0 रिलीज के साथ ही विवादों से घिर गया. इस गाने में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना के साथ-साथ मेकर्स को भी जमकर ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन इस गाने में एक चीज ऐसी है जिसकी बुराई सबसे ज्यादा की जा रही है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 19, 2026 11:36 AM IST
Cocktail 2 के 'बंधु 2.0' गाने का क्यों उड़ रहा मजाक? इस चीज की सोशल मीडिया पर हो रही सबसे ज्यादा बुराई

'कॉकटेल 2' गाना 'बंधु 2.0' विवाद

Cocktail 2 Bandhu 2.0 Song Controversy: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor), कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) सिनेमाघरों में 19 जून 2026 को रिलीज हो चुकी है और इसे दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. हालांकि, इसके पहले फिल्म का नया गाना 'बंधु 2.0' (Bandhu 2.0) जारी किया गया था, जिसे देखकर लगता है कि, फिल्ममेकर खुद अपनी फिल्म के गाने के ट्रोल होने की तैयारी पहले से कर के बैठे हों...दरअसल, जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ और इंटरनेट पर आया वैसे ही सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने गाने का ऐसा कबाड़ा किया कि मेकर्स की रातों की नींद उड़ गई. इंटरनेट पर इस गाने को लेकर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है. खासकर इस गाने में एक चीज ऐसी है जो दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो उसकी सबसे ज्यादा बुराई कर रहे हैं.

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ओरिजनल गाने के आगे फीका पड़ा 2.0 वर्जन

दरअसल, फैंस के लिए साल 2012 में आई 'कॉकटेल' का ओरिजिनल गाना 'तुम्हीं हो बंधु' सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि एक पूरा दौर है. दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी पर फिल्माए गए उस ऑरिजनल गाने की बेफिक्र एनर्जी, बीच-साइड वाइब्स और स्क्रीन पर दिखने वाली वो आजादी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है. ऐसे में कृति और रश्मिका का नया अंदाज उस कल्ट जादू के सामने बेहद फीका नजर आया और यही वजह है कि, यूजर्स ने सीधे शब्दों में इस गाने को नकार दिया और कहा कि, 'रिलैक्सो चप्पल के ऐड में सलमान भाई इससे ज्यादा मेहनत कर लेते हैं.'

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Bandhu 2.0 के गाने में किस चीज की हो रही सबसे ज्यादा बुराई?

गौरतलब है कि, 'कॉकटेल 2' के लेटेस्ट गाने 'बंधु 2.0' में दर्शकों को जो चीज सबसे ज्यादा बुरी लगी वो है रश्मिका मंदाना और कृति सेनन का डांस, जिसे देखकर लोग सिर्फ बुराई कर रहे हैं. लोग इनके स्टेप्स को बचकाना भी कह रहे हैं. इस गाने को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम यूजर्स के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'इस घटिया कोरियोग्राफी को इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया था कि रील्स और शॉर्ट्स पर लोग आसानी से डांस स्टेप्स की नकल कर सकें.'

दूसरे यूजर ने लिखा, 'म्यूजिक का घटियापन, कोरियोग्राफी का 'रीलिफिकेशन' और म्यूजिक वीडियो का बचकानापन.' वहीं कुछ दर्शक गाने के ओवरऑल लुक से भी नाराज दिखे. 'कॉकटेल 2' के इस गाने को लेकर सोशल मीडिया पर मेकर्स की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है.

मेकर्स को पहले था इस बात का अंदाजा?

हालांकि, इसका अंदाजा मेकर्स और शाहिद कपूर दोनों को ही पहले से था, क्योंकि एक प्रमोशनल वीडियो में एक्टर को इस पर बात करते हुए देखा गया था. शाहिद ने मजाक करते हुए कहा था कि, 'किसी मशहूर गाने को दोबारा बनाने पर ऑनलाइन आलोचना तो होगी ही.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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