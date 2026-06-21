International Yoga Day पर बच्चों संग योगा करने निकले कॉकटेल 2 स्टार Shahid Kapoor, धड़ल्ले से वायरल हो रही है वीडियो

Shahid Kapoor's 12th International Yoga Day: 12 इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर शाहिद कपूर भी अपने घर से बाहर निकल गए हैं. अब शाहिद कपूर की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

Shahid Kapoor's 12th International Yoga Day

Shahid Kapoor's 12th International Yoga Day: 12 इंटरनेशनल योगा डे (12th International Yoga Day) आते ही बॉलीवुड सितारे एक्टिव हो गए हैं. बॉलीवुड सितारे हमेशा अपने फैंस को फिट रहने की सलाह देते हैं. अक्सर सितारे बताते हैं कि योगा के कितने फायदे हैं. इस समय अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने सोशल मीडिया को हिलाकर रखा हुआ है. कुछ समय पहले ही अक्षय कुमार को योगा करते हुए देखा गया. इस दौरान यूनियन अक्षय कुमार, मिनिस्टर मनसुख एल० मांडविया भी नजर आए. अब इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है. यहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की जो कि इस समय फिल्म कॉकटेल 2 में नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि आज सुबह शाहिद कपूर DIVJAY फाउंडेशन पहुंचे थे.

बच्चों को शाहिद कपूर ने पढ़ाया क्या पाठ?

यहां पर शाहिद कपूर ने छोटे बच्चों के साथ योगा की. इस दौरान शाहिद कपूर ने योगा को लेकर अपनी राय भी रखी. शाहिद कपूर ने बच्चों से बात करते हुए कहा, योगा हमारे पास्ट की विरासत है. आप सभी लोग हमारे देश का फ्यूचर हैं. अगर हमारा पास्ट और फ्यूचर साथ में आ जाए तो हमारा देश कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. आज इंटरनेशनल योगा डे है. ये दिन बहुत खास है. आज एक नई शुरुआत करो.

शाहिद कपूर ने दिया बच्चों को ब्रह्मास्त्र

आगे शाहिद कपूर ने कहा, योगा आपको दिनभर खुश रखता है. आपको बॉडी के स्ट्रॉन्ग रखता है फ्लैक्सिबल रखता है. आपके जितने भी इमोशन्स हैं, उन्हें कंट्रोल में रखता है. जब ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं तो आपका एक बेस्ट वर्जन निकलकर आता है. जिंदगी में किसी के साथ कंपीट नहीं करना है. बस अपने बेस्ट वर्जन को हासिल करना है.

शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 ने मचाया बवाल

2 दिन पहले ही शाहिद कपूर की फिल्म कॉकटेल 2 रिलीज हुई है. फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना के साथ नजर आ रहे हैं. निगेटिव रिव्यू मिलने के बाद भी लोग लगातार कॉकटेल 2 देखने जा रहे हैं. इससे पता चलता है कि फैंस के बीच कॉकटेल 2 को लेकर कितना क्रेज है. लोगों को शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की तिकड़ी खूब पसंद आ रही है. शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म के गाने लोगों की जबान पर चढ़ चुके हैं. कॉकटेल के हिट होते ही शाहिद कपूर को भी अपनी फिटनेस की याद आ गई है. तभी तो शाहिद कपूर सारा काम छोड़कर योगा करे निकल गए हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…