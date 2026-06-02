Cocktail 2 Trailer: 'रिश्ता जब नया होता तो...', जबरदस्त डायलॉग और सीन्स देंगे डबल डोज, 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर रिलीज

Cocktail 2 Trailer Out: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म का ट्रेलर पसंद किया जा रहा है.

कॉकटेल 2' का ट्रेलर रिलीज हुआ.

Cocktail 2 Trailer Released: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के चर्चित सितारे शाहिद कपूर (Shahid Kapoor), कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की मच-अवेटेड फिल्म 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ये फिल्म जून में ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसी बीच मेकर्स ने फिल्म 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर का रिलीज कर दिया है. फिल्म का ट्रेलर लोगों का ध्यान खींच रहा है. इसमें शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की जबरदस्त केमिस्ट्री पसंद की जा रही है. फिल्म के ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें प्यार और दोस्ती से दिल टूटने की कहानी दिखाई जाएगी. आइए जानते है कि ये फिल्म 'कॉकटेल 2' किस डेट को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

फिल्म 'कॉकटेल 2' को मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. 3 मिनट का ट्रेलर देखने के बाद पता चलता है कि फिल्म में लव ट्रांयगल दिखाया जाएगा. इसके साथ ही फिल्म में लोगों को जबरदस्त डायलॉग और बोल्ड सीन्स देखने के मिलने वाले हैं. फिल्म 'कॉकटेल 2' की शुरुआत में शाहिद कपूर बोलते हैं, 'रिश्ता जब नया होता है तो वह एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है. नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नई होती हैं. पुराने दोस्तों की कहानियां सुन-सुकर हम पक जाते हैं. लेकन प्यार उस फटी हुई टी-शर्ट की तरह होता है, जिसमें हम रात में सुकून से सोते हैं.' वहीं, फिल्म 'कॉकटेल 2' के ट्रेलर का म्यूजिक भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फैंस काफी ज्यादा इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए एक्साइटेड हो गए हैं.

फिल्म 'कॉकटेल 2' 19 जून को होगी रिलीज

बताते चलें कि साल 2012 में रिलीज हुई सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की फिल्म 'कॉकटेल' को लोगों ने पसंद किया था. अब इस फिल्म का सीक्वल 'कॉकटेल 2' सिनेमाघरों में 19 जून को रिलीज होने वाला है. फिल्म की स्टारकास्ट को बदल दिया गया है. इस फिल्म को लेकर काफी बज बन हुआ है. अब देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस कितना कमाई करती है. गौरतलब है कि फिल्म 'कॉकटेल 2'से पहले शाहिद कपूर और कृति सेनन ने फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में काम किया था. दोनों की जोड़ी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और फिल्म ने अच्छी कमाई की थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.