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Cocktail 2 Trailer X Review: दीपिका पादुकोण को टक्कर देने आईं कृति सेनन? बिकिनी लुक ने बटोरीं सुर्खियां, क्या है जनता का रिएक्शन

Cocktail 2 Trailer X Review: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर 'कॉकटेल 2' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. आइए जानते हैं इस ट्रेलर पर जनता का क्या रिएक्शन है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 2, 2026 6:32 PM IST
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'कॉकटेल 2' के ट्रेलर पर क्या है जनता की राय?

Cocktail 2 Trailer X Review: होमी अदजानिया के डायरेक्शन में बनी शाहिद कपूर (Shahid Kapoor), कृति सेनन (Kriti Sanon) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. अब तक इसके 2 गाने (Cocktail 2 Song) रिलीज हो चुके हैं, जो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं. इसी बीच मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है. मूवी की स्टारकास्ट और मेकर्स की मौजूदगी में 2 जून 2026, मंगलवार को मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट में फिल्म का ट्रेलर 3 मिनट 1 सेकंड का ट्रेलर (Cocktail 2 Trailer) लॉन्च किया गया जिसपर अब दर्शक अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

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क्या है Cocktail 2 के ट्रेलर की कहानी?

मैडॉक फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' का 3 मिनट 1 सेकंड का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है. हालांकि, ट्रेलर देखकर आप इसकी कहानी का सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते हैं. इसमें केऑस, कन्फ्यूजन और हार्टब्रेक की कहानी दिखाई गई है. वहीं ट्रेलर में 'तुम ही हो बंधु' का रीक्रिएटेड वर्डन आपको पुराने दिनों की याद दिला देगा. हालांकि, ट्रेलर में जिस चीज ने सभी का ध्यान खींचा वो है कृति सेनन का बिकिनी लुक... वहीं अब इस ट्रेलर पर यूजर्स के रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं.

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Cocktail 2 के ट्रेलर पर नेटिजन्स ने दिए ये रिव्यू

ट्रेलर ने रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इसने यूजर्स को काफी ज्यादा इम्प्रेस किया है, लेकिन एक चीज जिसकी हर तरफ सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है कृति सेनन का बिकिनी अवतार, जो तहलका मचा रहा है नेटिजन्स कृति के इस अवतार को दीपिका पादुकोण से जोड़कर देख रहे हैं. ट्रेलर देखने के बाद एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, 'कॉकटेल 2 में कृति सेनन बेहद स्टनिंग लग रही हैं. यह पहले से ही ट्रेलर का सबसे बड़ा हाईलाइट बन चुका है. ट्रेलर से कृति का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है?'

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दूसरे यूजर ने लिखा, 'आखिरकार, इंतजार खत्म हुआ कॉकटेल 2 में कृति सेनन का बिकिनी लुक...वह पूरे ट्रेलर में बेहद सिजलिंग और स्मोकिन हॉट लग रही है. अब फिल्म की रिलीज का और इंतजार नहीं हो रहा.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'कॉकटेल 2 ट्रेलर काफी दिलचस्प है. यह ओपन रिलेशनशिप या लव ट्रायंगल जैसा कुछ लग रहा है या जैसा कि कृति सेनन कहती हैं, 'तुम्हारा मतलब थ्रीसम जैसा' इसमें 'तुम ही हो बंधु' गाने को एड करना एक जीनियस स्ट्रोक है. क्या यह कॉकटेल 2 के मेकर्स की तरफ से कोई छुपा हुआ मैसेज है.'

कब रिलीज होगी कॉकटेल 2?

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर 'कॉकटेल 2' 19 जन 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. फिलहाल उस दिन कोई और बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है इसलिए इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सोलो रिलीज का फायदा मिल सकता है. बता दें कि, यह फिल्म 2012 में आई सुपरहिट फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है, जिसमें दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी लीड रोल में थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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