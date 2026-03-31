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मुंबई के इवेंट में सुनील पाल के साथ हुई बदसलूकी? भरे मंच पर बोलने से रोका गया, वीडियो देख भड़के नेटिजन्स

मशहूर कॉमेडियन Sunil Pal का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भरे स्टेज पर कॉमेडियन के साथ बदसलूकी देखने को मिली.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 31, 2026 7:11 PM IST

मुंबई के इवेंट में सुनील पाल के साथ हुई बदसलूकी? भरे मंच पर बोलने से रोका गया, वीडियो देख भड़के नेटिजन्स
सुनील पाल की स्टेज पर हुई बेइज्जती

Sunil Pal Viral Video: 'फिर हेरा फेरी', 'अपना सपना मनी मनी', 'क्रेजी 4' और 'मुंबई टू गोवा' जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाने वाले भारत के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर सुनील पाल (Sunil Pal) एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि एक वीडियो है. हाल ही में मुंबई के एक इवेंट में सुनील पाल को मंच पर बेइज्जत किया गया. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और इसे देखने के बाद लोग इवेंट ऑर्गनाइजर्स पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं.

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भरे मंच पर हुई सुनील पाल की बेइज्जती

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा सुनील पाल (Sunil Pal Viral Video) की बेइज्जती का ये वीडियो किसी मुशायरा-कवि सम्मेलन का मालूम पड़ रहा है. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि, कॉमेडियन को पहले स्टेज पर बुलाया जाता है और फिर उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया जाता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने के लिए माइक की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं वैसे ऑर्गनाइजर ने उन्हें माइक देने से साफ मना कर दिया और उन्हें वापस अपनी सीट पर जाने के लिए कह दिया.

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'कम से कम थैंक्यू तो बोलने दो'

ऑर्गनाइजर्स को ऐसा करते देख सुनील पाल काफी हैरान और परेशान नजर आए, लेकिन फिर भी वो आयोजकों से गुजारिश करते दिखते हैं कि, उन्हें कम से कम दो शब्द बोलने दो. वीडियो में उन्हें यह कहते सुना जा सकता है कि, कम से कम मुझे शुक्रिया तो कहने दीजिए. वहीं इस दौरान वहां मौजूद लोग भी कहते हैं कि बोलने दीजिए, लेकिन आयोजकों ने उनकी एक न सुनी और उन्हें स्टेज से हटकर नीचे बैठने को कहा, आखिर में उन्हें बिना बोले ही वहां से जाना पड़ा.

वीडियो देख क्या बोले नेटिजन्स?

वहीं अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों की नजर आ रहा है, तो वो ऑर्गनाइजर्स पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं. क्लिप देखने के बाद लोगों का कहना है कि किसी भी कलाकार के साथ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता. एक यूजर ने लिखा, 'यह बहुत ही बदतमीजी भरा बर्ताव है.' दूसरे ने कहा, 'या तो बुलाओ मत और अगर बुलाया है तो इज्जत करो. इंसान कोई भी हो, सम्मान जरूरी है.' एक अन्य शख्स ने कहा, 'उन्हें बोलने से इस तरह रोकना किसी क्रूर अपमान से कम नहीं था.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स इस वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

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सुनील पाल का कॉमेडियन से फिल्म तक सफर

आपको बता दें कि, सुनील पाल ने साल 2005 में 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' जीतकर रातोंरात स्टारडम हासिल की थी. अपनी जबरदस्त मिमिक्री और कॉमेडी टाइमिंग के लिए पहचाने जाने वाले सुनील एक वक्त पर टीवी का बड़ा चेहरा थे. हालांकि, पिछले कुछ सालों से उन्हें कॉमेडी में अपना जलवा दिखाने में बहुत कम मौका मिल रहा है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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