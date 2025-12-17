Viral Video: बेशर्मी की हदें पार... वायरल हुआ इस Content Creator का वीडियो, सोशल मीडिया पर मचा कोहराम

ENG हिन्दी
  • Viral Video: बेशर्मी की हदें पार... वायरल हुआ इस Content Creator का वीडियो, सोशल मीडिया पर मचा कोहरा...

Content Creator Payal Gaming Viral Video: सोशल मीडिया पर इस समय कंटेंट क्रिएटर पायल गेमिंग की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस के बीच हंगामा मच गया है. चलिए जानते हैं कि इस वायरल वीडियो का सच क्या है.

By: Shivani Duksh  |  Published: December 17, 2025 10:16 AM IST

सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए ये बात कोई नहीं जानता. इस समय सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स का ही दुश्मन बना हुआ है. सोशल मीडिया पर लगातार कंटेंट क्रिएटर्स की आपत्तिजनक वीडियोज वायरल हो रहे हैं. इस लिस्ट में अब एक नाम और जुड़ गया है. खबर है कि कंटेंट क्रिएटर्स पायल गेमिंग का भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो गया है. हाल ये है कि पायल गेमिंग का ये वीडियो इस समय गूगल पर दबाकर सर्च किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर payal gaming video, payal gaming viral, payal gaming age, payal dhare, payal viral video, payal gaming viral video, payal gaming, payal gaming news जैसे कीवर्ड्स खूब वायरल हो रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि 1 मिनट 16 सेकंड का ये वीडियो पायल गेमिंग का ही है. पायल गेमिंग का ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है. हालांकि अब तक भी लोगों को पायल गेमिंग (Payal Gaming) की इस वीडियो का सच नहीं पता पाया है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या ये वीडियो सच में पायल गेमिंग की ही है. हाल ये है कि टेलीग्रेम तक पर भी ये वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.

क्या है पायल गेमिंग के वीडियो का सच?

अगर आपको लग रहा है कि पायल गेमिंग का ये वीडियो असली है तो आप गलत सोच रहे हैं. फैक्ट चेक टूल ने पायल गेमिंग के इस वीडियो को गलत करार दे दिया है. सोशल मीडिया पर भी यही दावा किया जा रहा है कि पायल गेमिंग का ये वीडियो फर्जी है. लोग लगातार पायल गेमिंग को सपोर्ट कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि वीडियो में दिख रही ये लड़की पायल गेमिंग नहीं है. कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पायल गेमिंग का ये वीडियो एआई जनरेटेड है. फैंस मानने के लिए राजी ही नहीं हैं कि पायल गेमिंग इस वीडियो में हैं.

कौन है पायल गेमिंग?

पायल गेमिंग का असली नाम पायल धरे है, जो कि इंडिया की जानीमानी गेमर हैं. पायल गेमिंग एक जानीमानी कंटेंट क्रिएटर भी हैं जो कि PUBG Mobile गम के लिए जानी जाती हैं. इसके अलावा पायल गेमिंग S8UL Esports के लिए भी जानी जाती हैं. गेमिंग में अपना करियर बनाकर पायल ने बहुत से लोगों की बोलती बंद की है, बीते कुछ समय में पायल गेमिंग स्ट्रीमर ऑफ द ईयर, फीमेल गेमिंग इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर जैसे अवॉर्ड भी हासिल कर चुकी हैं. यही वजह है जो सोशल मीडिया पर वायरल गेमिंग का एक जबरदस्त फैन बेस है.

