'केरला स्टोरी-2' पर कानूनी ग्रहण टाइटल से लेकर कंटेंट तक पर छिड़ा विवाद, हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को थमाया नोटिस

'केरला स्टोरी-2' रिलीज होने से पहल ही विवादों में घिर चुकी है. फिल्म के टाइटल और कंटेंट को लेकर हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को लीगल नोटिस भेजा है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?

By: Shreya Pandey  |  Published: February 19, 2026 8:20 PM IST

kerala story

फिल्म 'द केरला स्टोरी' की सफलता के बाद इसके दूसरे भाग को लेकर कानूनी गलियारों में हलचल शुरू हो गई है. केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को 'केरला स्टोरी-2' के मेकर्स और सेंसर बोर्ड (CBFC) को एक नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. यह कानूनी कार्रवाई उस याचिका के बाद शुरू हुई है, जिसमें फिल्म को मिले सर्टिफिकेशन की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. आइए समझते हैं कि आखिर फिल्म के टाइटल और उसके कंटेंट को लेकर मुख्य आपत्तियां क्या हैं.

टाइटल को लेकर मचा विरोध

याचिकाकर्ता का सबसे बड़ा विरोध फिल्म के नाम और उसके भीतर दिखाए गए दावों को लेकर है. याचिका में तर्क दिया गया है कि फिल्म के ट्रेलर और टीजर में कई राज्यों की महिलाओं के साथ धोखे से धर्मांतरण की घटनाएं दिखाई गई हैं, लेकिन फिल्म का शीर्षक केवल 'केरल' को ही केंद्र में रखता है. इससे ऐसा आभास होता है जैसे आतंकवाद और साजिश जैसी घटनाएं केवल इसी राज्य तक सीमित हैं, जो केरल की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर धूमिल करता है.

हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस

फिल्म के अंत में आने वाले नारे 'अब सहेंगे नहीं, लड़ेंगे' पर भी कानूनी आपत्ति जताई गई है. याचिका के अनुसार, यह नारा शांतिपूर्ण समाज में प्रतिशोध की भावना को बढ़ावा देता है. याचिका में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5B का हवाला देते हुए सेंसर बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं. धारा 5B नियम कहता है कि ऐसी किसी भी फिल्म को प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना चाहिए जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता के खिलाफ हो या अपराध को उकसाने की क्षमता रखती हो. याचिकाकर्ता का आरोप है कि CBFC ने इस बार इन वैधानिक प्रावधानों को नजरअंदाज कर फिल्म को हरी झंडी दे दी.

न्यायिक जांच के बाद रिलीज होगी फिल्म

इसके अलावा, नई भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं 196 और 197 का भी जिक्र किया गया है. याचिका में 2023 की मूल फिल्म का भी उल्लेख है. उस समय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद निर्माताओं ने यह माना था कि फिल्म में दिए गए कुछ आंकड़े सही नहीं हैं और कहानी आंशिक रूप से काल्पनिक है. याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछली बार इतनी न्यायिक जांच के बावजूद, इस सीक्वल को बिना किसी कड़े परीक्षण के पास कर देना गंभीर चिंता का विषय है. अदालत ने फिलहाल सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. फिल्म का भविष्य अब अदालत के फैसले पर टिका है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

