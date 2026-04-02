कोर्ट ने हनी सिंह और बादशाह को लगाई तगड़ी फटकार, वॉल्यूम 1 गाने को इंटरनेट से डिलीट करने का दिया आदेश...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हनी सिंह और बादशाह के पुराने गाने 'माफिया मुंडीर' को बहुत अश्लील और महिला विरोधी करार देते हुए सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से हटाने का सख्त आदेश दिया है. वहीं कोर्ट ने रैपर को जमकर फटकार लगाई है.

2000 के दशक का वो विवादित गाना, जिसने सालों तक इंटरनेट पर अश्लीलता को फैलाया है लेकिन अब यह गाना कानून के शिकंजे में है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एक कड़ा फैसला सुनाते हुए मशहूर रैपर हनी सिंह और बादशाह के पुराने ट्रैक 'माफिया मुंडीर' (वॉल्यूम 1) को डिजिटल दुनिया से पूरी तरह मिटाने का आदेश दे दिया है. कोर्ट की टिप्पणियों न म्यूजिक इंडस्ट्री में कूल बनने के नाम पर परोसी जा रही गंदगी पर भी कड़ा प्रहार किया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2000 के दशक के उस गाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है, 'माफिया मुंडीर' (वॉल्यूम 1) नाम के ट्रैक को लेकर कोर्ट ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, वे उन सभी कलाकारों के लिए सबक हैं जो सोंचते हैं कि वे कुछ भी गाकर बच निकलेंगे.

अदालत की सख्त टिप्पणी

मामले की सुनवाई करते हुए माननीय जज ने इस गाने के बोलों को बेहद भद्दा, अभद्र और महिलाओं की गरिमा को तार-तार करने वाला बताया. कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा, "इस गाने के कंटेंट ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है. कोई भी सभ्य समाज ऐसे अश्लील गानों को यूट्यूब या स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद रहने की इजाजत नहीं दे सकता." अदालत ने साफ कर दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अश्लीलता फैलाना कतई नहीं है.

कलाकारों का इनकार और कोर्ट का रुख

दिलचस्प बात यह है कि सुनवाई के दौरान हनी सिंह और बादशाह दोनों ने ही इस विवादित गाने से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की और इसे गाने से इनकार किया. हालांकि, कोर्ट के सामने ऐसे सबूत पेश किए गए जिनमें एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान इन गानों के बोलों का इस्तेमाल किया गया था. कोर्ट ने इस दोहरे रवैये पर भी गंभीर चिंता जताई है. हाईकोर्ट का यह फैसला केवल एक पुराने गाने को हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है.

माफिया मुंडीर का इतिहास और विवाद

बता दें कि 'माफिया मुंडीर' एक समय में हनी सिंह, बादशाह और रफ्तार जैसे बड़े रैपर्स का ग्रुप हुआ करता था. इस ग्रुप ने रैप म्यूजिक को भारत के घर-घर तक पहुंचाया, लेकिन साथ ही ऑब्जेक्शनेबल लिरिक्स के कारण इनकी खूब आलोचना भी हुई. आपसी मतभेदों के चलते यह ग्रुप टूट गया था. हाल ही में जनवरी 2026 में हनी सिंह ने 'माफिया मुंडीर 2.0' के साथ वापसी का ऐलान किया था, लेकिन इस अदालती आदेश ने उनके पुराने विवादों को फिर से ताजा कर दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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