कौन है Ronaldo के 5 बच्चों की असली मां? 'फीफा वर्ल्ड कप' के बीच चर्चा में आई फुटबॉलर की फैमिली, जानें क्या है सच

Cristiano Ronaldo Family: 'फीफा वर्ल्ड कप 2026' के बीच दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पर्सनल लाइफ एक बार फिर चर्चा में आ गई है. लोग रोनाल्डो के बच्चों की मां को लेकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनके 5 बच्चों की असली मां कौन है?

कौन है रोनाल्डो के बच्चों की असली मां?

Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez Family: 'फीफा वर्ल्ड कप 2026' (FIFA World Cup 2026) के रोमांच के बीच जहां पूरी दुनिया की नजरें मैदान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) के पैर के जादू पर टिकी हैं, वहीं मैदान के बाहर भी इस दिग्गज फुटबॉलर ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है. इस महाकुंभ के दौरान रोनाल्डो के खेल के साथ-साथ अचानक उनकी पर्सनल लाइफ और फैमिली एक बार फिर जबरदस्त चर्चा में आ गई है. फैंस फुटबॉल के इस सबसे बड़े मंच पर रोनाल्डो को चीयर करने आई उनकी मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिगेज (Georgina Rodriguez) और उनके बच्चों को देख रहे हैं, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर रोनाल्डो के 5 बच्चों की मां को लेकर सवाल उठ रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि, आखिर फुटबॉलर के बच्चों की असली मां कौन है?

पहली बार कब पिता बने थे रोनाल्डो?

दरअसल, 11 अगस्त 2025 को जॉर्जिना ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस को बताया कि, 8 साल तक डेट करने के बाद उन्होंने और फुटबॉल लेजेंड रोनाल्डो ने सगाई कर ली है. इस पोस्ट में उन्होंने अपनी डायमंड रिंग भी प्लॉन्ट किया. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं की सगाई करने वाले इस कपल के कई बच्चे हैं. रोनाल्डो पहली बार साल 2010 में पिता बने थे और खास बात ये है कि उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम अपने नाम पर क्रिस्टियानो लिखा है. वहीं इसके 7 साल बाद रोनाल्डो और जॉर्जिना का परिवार आगे बढ़ा. पहले सरोगेसी के जरिए जुड़वां बच्चे घर आए और फिर उनके चौथे बच्चे का जन्म हुआ.

रोनाल्डो के सबसे बड़े बेटे की मां कौन है?

इसके बाद, अक्टूबर 2021 में इस कपल ने अनाउंस किया कि वे फिर से जुड़वां बच्चों के माता-पिता बनने वाले हैं. अप्रैल 2022 में बच्चों के जन्म के बाद, रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद दुखद खबर शेयर की कि उनके नवजात बेटे का निधन हो गया है. हालांकि, रोनाल्डो ने आज तक अपने सबसे बड़े बेटे की मां की पहचान का खुलासा नहीं किया है. साल 2015 में 'द जोनाथन रॉस शो' में उन्होंने कहा था, "जिंदगी के कुछ पहलू प्राइवेट होते हैं और लोगों को उस प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए. जब क्रिस्टियानो बड़ा होगा, मैं उसे हमेशा सच बताऊंगा क्योंकि वह इसका हकदार है, वह मेरा बेटा है. लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कोई खुलासा नहीं करूंगा क्योंकि लोग मुझसे ऐसा करवाना चाहते हैं."

साल 2015 उन्होंने X पर लिखा था कि "मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी और गर्व हो रहा है कि मैं हाल ही में एक प्यारे से बेटे का पिता बना हूं. बच्चे की मां के साथ हुए समझौते के मुताबिक, जो अपनी पहचान को गुप्त रखना चाहती हैं, मेरा बेटा पूरी तरह से मेरी देखरेख में रहेगा. मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि मेरे और बच्चे की प्राइवेसी का पूरा सम्मान करें." इसके बाद जून 2017 में रोनाल्डो ने सरोगेसी के जिरए जुड़वां बच्चों ईवा और माटेओ का दुनिया में स्वागत किया. उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, "अपनी जिंदगी के इन दो नए प्यारों को बाहों में थामकर बेहद खुश हूं.

इन जुड़वां बच्चों के आने के कुछ महीने पहले ही रोनाल्डो ने मॉडल जॉर्जिना रोड्रिगेज को डेट करना शुरू किया था. दोनों पहली बार जनवरी 2017 में 'Best FIFA Football Awards' के दौरान एक साथ पब्लिक के सामने आए थे. जून 2023 में रोनाल्डो और जॉर्जिना ने इन जुड़वां बच्चों का छठा जन्मदिन मनाया, जिसमें ईवा के लिए मरमेड-थीम वाला केक और माटेओ के लिए फुटबॉल-थीम वाला केक मंगाया गया था. जुड़वां बच्चों ईवा और माटेओ के आने के कुछ ही हफ्तों बाद, जुलाई 2017 में रोनाल्डो ने घोषणा की कि वह और उनकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं. 12 नवंबर 2017 को जॉर्जिना ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया, जो रोनाल्डो का चौथा बच्चा है. दोनों ने अपनी इस बेटी का नाम अलाना रखा.

इसके बाद अक्टूबर 2021 में, रोनाल्डो ने फैंस को बताया कि जॉर्जिना प्रेग्नेंट हैं और उनके घर फिर से जुड़वां बच्चे आने वाले हैं. मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस स्टार खिलाड़ी ने बेड पर जॉर्जिना के साथ लेटे हुए और अल्ट्रासाउंड की तस्वीरें हाथ में लिए हुए एक फोटो शेयर की थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…