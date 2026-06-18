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FIFA World Cup 2026: सबसे ज्यादा कमाई करने में नंबर 1 है ये फुटबॉलर, टॉप 3 की लिस्ट में मिली इन खिलाड़ियों को जगह

Highest Paid Footballer: दुनियाभर में इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप 2026 का माहौल बना हुआ है और खेलप्रेमी फुटबॉल मैच को एंजॉय कर रहे हैं. आइए जानते है कि कमाई के मामले में नंबर 1 कौन फुटबॉलर है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 18, 2026 9:36 PM IST
FIFA World Cup 2026: सबसे ज्यादा कमाई करने में नंबर 1 है ये फुटबॉलर, टॉप 3 की लिस्ट में मिली इन खिलाड़ियों को जगह

जी5 पर फीफा वर्ल्ड कप देखें.

फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट यानी फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) की शुरुआत हो चुकी है. एक सप्ताह शुरू हुए फुटबॉल महाकुंभ का पूरी दुनिया आनंद ले रही है. इस बार यानी साल 2026 का फीफा वर्ल्ड कप काफी यादगार होने वाला है क्योंकि कई चीजें पहली बार हो रही हैं. फुटबॉल के इस टूर्नामेंट के 96 साल के इतिहास में पहली बार 48 टीमों ने हिस्सा लिया है. फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के 16 शहरों में खेला जा रहा है. इस टूर्नामेंट में पहली बार दो अरबपति खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिसमें पुर्तगाल के कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनेल मेस्सी शामिल हैं. आइए जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हाईएस्ट पेड खिलाड़ी कौन है.

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इन 3 दिग्गज फुटबॉलर ने की है खूब कमाई

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेल रहे पुर्तगाल के कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो कमाई में नंबर 1 पर हैं. 41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो कमाई के मामले में तमाम दिग्गज फुटबॉलर को पीछे छोड़ दिया है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पिछले एक साल में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई है, जिसमें से 235 मिलियन डॉलर की कमाई फुटबॉल से तो 65 मिलियन की कमाई एंडोर्समेंट और कमर्शियल डील से हुई है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनेल मेस्सी आते हैं. 38 साल के लियोनेस मेस्सी की कमाई 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें 70 मिलियन डॉलर फुटबॉल से कमाई हुई है और 70 मिलियन डॉलर कमाई एंडोर्समेंट और ग्लोबल स्पॉन्सरशिप से हुई है. लिस्ट में तीसरे नंबर पर फ्रांस के फुटबॉलर किलियन म्बाप्पे आते हैं. 27 साल के किलियन म्बाप्पे की कुल 95 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई में 70 मिलियन डॉलर ऑन फील्ड तो 25 मिलियन डॉलर ऑफ फील्ड कमाई है.

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ZEE के पास हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 स्ट्रीमिंग राइट्स

बताते चलें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 बीती 11 जून से शुरू हुआ और ये 19 जुलाई तक चलने वाला है. इस तरह से इन दिनों फुटबॉल का फीवर पूरी दुनिया पर चढ़ा है और भारत में इसे काफी देखा जा रहा है. दिलचस्प बात ये है कि फीफा वर्ल्डकप 2026 के स्ट्रीमिंग राइट्स भारत की दिग्गज कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEE) के पास हैं. इतना ही नहीं कंपनी ने फीफा के साथ साल 2034 तक के लिए पार्टनरशिप की है. बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप के सभी मैच Unite8 Sports, Unite8 Sports HD, Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports HD चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे. वहीं, डिजिटली देखने के लिए Zee5 ऐप और वेबसाइट पर सभी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. गौरतलब है कि 11 जून से 19 जुलाई तक 48 टीमों के बीच 104 फुटबॉल मैच खेले जाएंगे.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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