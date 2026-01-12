ENG हिन्दी
किसी ने मारा धक्का, किसी ने खींची शर्ट... Elvish Yadav को देख बेकाबू हुई भीड़, Video देख नेटिजन्स बोले- 'सिस्टम हैंग हो गया'

Elvish Yadav आज सिर्फ एक इंफ्लुएंसर ही नहीं बल्कि, बतौर एक्टर भी अपनी पहचान बना रहे हैं. इसी बीच एल्विश यादव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे भीड़ के बीच बुरी तरह फंसे हुए नजर आ रहे हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 12, 2026 9:10 PM IST

Elvish Yadav Viral Video: एक कलाकार बिना फैंस के कुछ भी नहीं होता है. फैन ही होता है, जो उसे फर्श से अर्श पर ले जाता है, लेकिन क्या हो जब किसी आर्टिस्ट के लिए उसके चाहने वालों का प्यार ही दमघोंटू हो जाए. कई बार तो सितारों को जान बचाने के लिए भागना तक पड़ जाता है. पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें सेलेब्स पब्लिक प्लेस में भीड़ का शिकार हो रहे हैं. निधि अग्रवाल (Nidhi Agarwal), सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) के बाद अब एल्विश यादव (Elvish Yadav) को भी फैंस की भारी भीड़ का सामना करना पड़ा. जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Elvish Yadav Viral Video) हो रहे हैं.

Elvish Yadav को देख बेकाबू हुई भीड़

दरअसल, 12 जनवरी 2026 सोमवार को मशहूर इन्फ्लुएंसर और रियलिटी शो स्टार एल्विश यादव एक दुकान के उद्घाटन के लिए ईस्ट दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन यूट्यूबर के आने की खबर सुनकर उनके चाहने वाले वहां भारी संख्या में पहुंच गए. तगड़ी सुरक्षा और बॉडीगार्ड्स के बावजूद एल्विश को उनके फैंस ने सड़क पर ही इस कदर घेर लिया कि पैर रखने तक की भी जगह नहीं मिल रही थी. हालांकि, गनीमत ये रही कि 'बिग बॉस ओटीटी 2' विनर एल्विश को सुरक्षित उनकी गाड़ी तक पहुंचा दिया गया. वहीं अब इस मौके के कई वीडियो इंटरनेट पर छाए हुए हैं.

नेटिजन्स ने यूं ली Elvish Yadav की चुटकी

सोशल मीडिया पर जैसे ही एल्विश यादव का ये वीडियो वायरल हुआ वैसे ही नेटिजन्स ने कमेंट्स की बौछार लगा दी. किसी ने एल्विश की चुटकी ली, तो किसी ने उनकी सुरक्षा और लेकर चिंता जताई तो वहीं कुछ ने इंफ्लुएंसर के मजे लेते हुए कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, 'भाई, ये तंग गली है, यहां मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकता. एल्विश का इवेंट अब सिर्फ किसी खुले मैदान में ही मुमकिन है.' दूसरे ने लिखा, 'आज तो एल्विश भाई का भी सिस्टम हैंग हो गया.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स एल्विश के वायरल वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

एल्विश की सुरक्षा पर यूजर ने जताई नाराजगी

बता दें कि, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां लगे बैरिकेड्स भी छोटे पड़ गए. किसी ने एल्विश को धक्का मारा, तो किसी ने शर्ट खींची. ऐसे में लोगों का इस तरह का बर्ताव देखकर कुछ यूजर्स ने एल्विश की सुरक्षा को लेकर नाराजगी जताते हुए लिखा, 'सबको पता है कि एल्विश के आने पर भारी भीड़ उमड़ती है, फिर बना बैरिकेडिंग के ये कैसा इवेंट था?' पहले मॉल में भी यही हुआ था. भीड़ की वजह से इवेंट को 10 मिनट में ही कैंसिल करना पड़ा, जो सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक नहीं है. हालांकि, ऐसे में सवाल ये उठता है कि, लोगों को एल्विश के आने की खबर कैसे लगी, जो इतनी भीड़ उमड़ पड़ी?

कैसे पहुंची इतनी भीड़?

गौरतलब है कि, वहां पहुंचने से पहले एल्विश यादव ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर फैंस को खुद अपडेट देते हुए कहा था कि, 'एक घंटे में सब वहां पहुंच रहे हैं...कहां? लाल क्वार्टर, कृष्णा नगर ईस्ट दिल्ली.' साथ ही उन्होंने बताया था कि, वे अपने एक दोस्त की दुकान 'सोना गोल्ड' की ओपनिंग के लिए वहां जा रहे हैं. एल्विश ने खुद फैंस से अपील करते हुए कहा था, 'सारे आ जाओ वहीं, अपने भाई की ओपनिंग में.'

