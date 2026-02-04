ENG हिन्दी
'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' से क्लैश से घबराए 'डकैत' के मेकर्स, 19 मार्च को नहीं अब इस डेट को रिलीज होगी फिल्म!

Dacoit release Date Postpone: आदिवी शेष की फिल्म 'डकैत' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस फिल्म की 19 मार्च वाली रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 4, 2026 2:46 PM IST

साल 2026 की मच-अवेटेड मूवीज 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) और 'टॉक्सिक' (Toxic) 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ये साल का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है. वहीं, रणवीर सिंह की फिल्म और यश की फिल्म के साथ आदिवी शेष की फिल्म 'डकैत' (Dacoit) रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब खबर आ रही है कि फिल्म 'डकैत' के मेकर्स ने इस महाक्लैश से बचने के लिए रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी है. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अब ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी. इसके साथ ही इसकी नई रिलीज डेट पर भी अपडेट आया है.

फिल्म 'डकैत' 10 अप्रैल को होगी रिलीज

आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत' 19 मार्च को बड़े पर्दे पर आने वाली थी. अब लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया किया जा रहा है कि ये फिल्म 19 मार्च को नहीं रिलीज होगी और ये 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म 'डकैत' की रिलीज डेट पोस्टपोन करने के फैसले के पीछे रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' और यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से क्लैश होना बताया जा रहा है. मेकर्स इन दो बड़ी फिल्मों से क्लैश से होने वाले नुकसना से बचना चाह रहे हैं. फिल्म 'डकैत' के मेकर्स ने दोनों मूवीज और उनकी टीम के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि फिल्म को उसका उचित स्थान मिल सके और लोग हर मूवी को अनुभव कर सके. आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत' की कहानी में दिखाया जाएगा कि एक कैदी है जो अपनी धोखा देने वाली वाली प्रेमिका से बदला लेा चाहता है. शेनिल देव के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर के अलावा अनुराग कश्यप और प्रकाज राज भी नजर आएंगे. फिल्म 'डकैत' हिंदी और तेलुगू भाषा में रिलीज होगी.

19 मार्च को होगा बॉक्स ऑफिस पर होगा महाक्लैश

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और अब इसका दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' रिलीज होने वाला है. यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर रिलीज हो चुका है और इसको लेकर काफी विवाद हुआ था. फिलहाल, फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस तरह से 19 मार्च को बॉलीवुड और साउथ का बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है. अब देखने वाली बात होगी कि दोनों फिल्मों को कितना पसंद किया जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
