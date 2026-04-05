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Dacoit Trailer X Review: 'डकैत' का ट्रेलर देख झूम उठे फैंस, अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल

Dacoit Trailer X Review: अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की 'डकैत' का ट्रेलर आउट होते ही इंटरनेट पर छा गया है. जूनियर एनटीआर से लेकर आम फैंस तक, हर कोई इस इंटेंस रिवेंज ड्रामा की तारीफ कर रहा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 5, 2026 8:59 AM IST

Dacoit Trailer X Review: 'डकैत' का ट्रेलर देख झूम उठे फैंस, अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल
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इस साल की सबसे कड़क एक्शन-रोमांटिक फिल्म 'डकैत' का करीब 2 मिनट 23 सेकंड का ट्रेलर आपको एक पल के लिए भी पलक झपकने का मौका नहीं देता. मुंबई में हुए ग्रैंड इवेंट में जब पूरी स्टारकास्ट अदिवि शेष, मृणाल ठाकुर, जेन मैरी खान और खुद अनुराग कश्यप स्टेज पर उतरी, तो फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर थी. मुंबई के एक आलीशान इवेंट में जब 'डकैत' का ट्रेलर लॉन्च हुआ, तो वहां का माहौल ही बदल गया. अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया से लेकर फिल्मी गलियारों तक चर्चा है. यह फिल्म सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि प्यार, धोखे और बदले का पूरी कहानी है, जो दर्शकों के होश उड़ाने के लिए तैयार है.

क्या है ट्रेलर में खास?

ट्रेलर देखकर साफ पता चल रहा है कि यह कोई घिसी-पिटी लव स्टोरी नहीं है. 'डकैत' एक 'इंटेंस रोमांटिक-रिवेंज ड्रामा' है. यानी इसमें प्यार भी बेइंतहा है और नफरत भी उतनी ही गहरी. कहानी में जिस तरह से धोखे और बदले का तड़का लगाया गया है, वह दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाने के लिए काफी है.

सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्स

ट्रेलर आते ही 'X' (ट्विटर) पर रिव्यूज आने लगे. लोग फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक (BGM) और एडिटिंग के दीवाने हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई, इसका बीजीएम सुनकर ही मन कर रहा है कि अभी जाकर फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट बुक कर लूं. एडिटिंग तो एकदम आग है! क्या अदिवि शेष एक और ब्लॉकबस्टर देने वाले हैं?" वहीं एक दूसरे बंदे ने कहा कि ऐसी फिल्में ओटीटी पर नहीं, बल्कि सीधे बड़े पर्दे पर देखने वाली होती हैं.

कुछ फैंस तो इसे अभी से 'ब्लॉकबस्टर' घोषित कर चुके हैं. एक ने कमेंट किया, "अदिवि शेष गारू, कहानी भले ही सिंपल लगे पर आपका स्क्रीनप्ले और एग्जीक्यूशन हमेशा सॉलिड होता है. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है."

जूनियर एनटीआर ने थपथपाई पीठ

सिर्फ आम जनता ही नहीं, साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर (Jr NTR) ने भी ट्रेलर की जमकर तारीफ की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर टीम को बधाई देते हुए लिखा, "डकैत का ट्रेलर बहुत ही ग्रिपिंग और शानदार तरीके से बनाया गया है. शेष, सुप्रिया, मृणाल और पूरी टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएं. 10 अप्रैल का इंतजार है!" जब इंडस्ट्री के इतने बड़े नाम का साथ मिले, तो समझ जाइये कि फिल्म में कुछ तो बात है.

स्टार पावर और रिलीज डेट

फिल्म में अनुराग कश्यप का होना इस बात की गारंटी है कि कुछ तो 'डार्क' और 'इंटेंस' देखने को मिलेगा. अदिवि शेष अपनी बेहतरीन चॉइस के लिए जाने जाते हैं और मृणाल ठाकुर तो आजकल हर दिल की धड़कन बनी हुई हैं. अगर आप थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं, तो डायरी में 10 अप्रैल 2026 की तारीख नोट कर लीजिए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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