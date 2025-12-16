ENG हिन्दी
Follow Us
Naagin 7: प्रियंका चाहर चौधरी का पत्ता साफ, Daisy Shah करेंगी रिप्लेस? एक्ट्रेस ने किया होश उड़ाने वाला खुलासा

Naagin 7 को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है, जो फैंस के होश उड़ाने के लिए काफी है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रियंका चाहर चौधरी को 'नागिन 7' से रिप्लेस करने की बात हो रही है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: December 16, 2025 7:56 PM IST

Naagin 7: इंडियन टेलीविजन की क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर (Ekta Kapoor) अक्सर अपने सुपरनैचुरल शो 'नागिन' (Naagin) को लेकर चर्चा में बनीं रहती है. इस शो के अब तक 6 सीजन्स आ चुके हैं और सातवां आने के लिए तैयार है. जब से 'नागिन 7' (Naagin 7) की एक्ट्रेस का चेहरा रिवील किया गया है, तभी से फैंस के बीच इसे लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. 'नागिन' के सातवें सीजन के लीड रोल के लिए एक्ट्रेस और 'बिग बॉस' कंटेस्टेंट रह चुकी प्रियंका चाहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary) को कास्ट किया गया है. हालांकि, ऐसी अफवाह है कि एक्ट्रेस को 'जय हो' की हसीना डेजी शाह (Daisy Shah) रिप्लेस करने वाली है, जिसपर अब उन्होंने खुद ही जवाब दिया है.

Daisy Shah ने इंटरव्यू में किया खुलासा

सलमान खान (Salman Khan) की एक्ट्रेस डेजी शाह ने हाल ही में फिल्मीज्ञान के साथ खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ पर खुलकर बात की. वहीं जब इंटरव्यू के दौरान उनसे एकता कपूर के 'नागिन 7' में प्रियंका चाहर चौधरी को रिप्लेस करने के बारे में पूछा गया तो, डेजी ने एक सीधा और साफ जवाब दिया.

इन एक्ट्रेस कास्ट करने की उड़ी थी अफवाह

आपको बता दें कि, पिछले काफी समय से ऐसी अफवाहें चल रही थी कि, एकता कपूर नागिन के सातवें सीजन के लिए सुंबुल तौकीर और एक्ट्रेस डेजी शाह को कास्ट करने वाली हैं, लेकिन बाद में प्रियंका चाहर चौधरी के नाम की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई. वहीं एक बार फिर यह सवाल लोगों के मन में उठने लगा रहा है, जिसपर डेजी शाह ने खुलकर बात की और सिरे से इन अफवाहों को नकार दिया.

प्रियंका चाहर चौधरी को रिप्लेस करेंगी डेजी शाह?

फिल्मीज्ञान से बातचीत के दौरान जब डेजी शाह से पूछा गया कि, क्या वह एकता कपूर के 'नागिन 7' (Naagin 7) में प्रियंका चाहर चौधरी को रिप्लेस कर सकती हैं? तो इस पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया, 'मुझे इस रोल में फिट होना पड़ेगा, अभी प्रियंका इस रोल के लिए सही है क्योंकि, एकता ने उन्हें चूज किया है और ये उनका शो है.' एक्ट्रेस का ये बयान जहां प्रियंका चाहर चौधरी के फैंस के लिए खुश कर तो वहीं डेजी शाह के चाहने वाले थोड़ा निराश हुए.

कब और कहां देख सकते हैं Naagin 7

एकता कपूर के इस सुपरनैचुरल शो का फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है. वहीं सीजन 6 के बाद से ही फैंस सातवें सीजन के लिए बेसब्र हो रहे थे. हालांकि, अब जाकर 2 साल बाद अब यह 27 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहा है, जिसे कलर्स पर हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे दर्शक देख सकते हैं.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
