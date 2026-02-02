Grammy Award 2026: 90 साल के दलाई लामा ने जीता पहला ग्रैमी, इतनी नेटवर्थ के हैं मालिक...

बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा (Dalai Lama) एक बार सुर्खियों में आ गए हैं. दरअसल, उन्हें ग्रैमी अवॉर्ड (Grammy Award) मिला है और ऐसा पहली बार हुआ है. 90 साल के दलाई लामा ने बेस्ट बुक नैरेशन और स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग के लिए पहला ग्रैमी अवॉर्ड अपने नाम किया है. 68वें ग्रैमी अवॉर्ड समारोह में उन्हें ये अवॉर्ड मिला तो उनके प्रशंसक काफी ज्यादा खुश हो गए. बताते चलें कि दलाई लामा को जिस एल्बम के लिए ग्रैमी अवॉर्ड मिला है, उसका नाम 'मेडिटेशनः द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा' है. दलाई लामा के ग्रैमी अवॉर्ड के जीतने के बाद लोग उनकी नेटवर्थ के बारे में जानना चाह रहे हैं. आइए जानते हैं कि वह कितनी संपत्ति के मालिक हैं.