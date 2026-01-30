Daldal X Review: भूमि पेडनेकर की डार्क थ्रिलर ने उड़ाए होश! फैंस ने बताया 'दिमाग घुमा देने वाला सस्पेंस'

अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई 'दलदल' (Daldal) ने ओटीटी की दुनिया में एक नई हलचल पैदा कर दी है. अमृत राज गुप्ता के निर्देशन में बनी यह सीरीज अपराध की उन परतों को खोलती है, जहां पहुंचते ही इंसान खुद को एक अंतहीन दलदल में फंसा हुआ पाता है. भूमि पेडनेकर की ये सीरीज लेखक विश धमीजा के मशहूर उपन्यास 'भेंडी बाजार' पर आधारित है. आइए जानते हैं इस सीरीज के बारे में फैंस कैसा रिएक्शन दे रहें हैं.
क्या है फिल्म की कहानी?
सीरीज की मेन लीड हैं एसीपी रीता फरेरा (भूमि पेडनेकर)। रीता एक ऐसी पुलिस अफसर है जो सख्त, अनुशासित और काम के प्रति जुनूनी है. वह बहुत कम मुस्कुराती है और उसके भीतर बचपन के गहरे जख्म दबे हुए हैं, जो उसकी मां की सख्त परवरिश से जुड़े हैं. कहानी में मोड़ तब आता है जब पुलिस कमिश्नर, रीता सहित चार महिला अधिकारियों को पब्लिक इमेज सुधारने के लिए डीसीपी के पद पर प्रमोट कर देते हैं. लेकिन यह प्रमोशन खुशियों के बजाय नई चुनौतियां लेकर आता है. मुंबई की सड़कों पर एक के बाद एक खौफनाक हत्याएं होने लगती हैं, जो पुलिस महकमे की नींद उड़ा देती हैं.
भूमि पेडनेकर की जबरदस्त एक्टिंग
भूमि पेडनेकर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे हार्ड किरदारों को निभाने में माहिर हैं. उन्होंने एक ऐसी महिला अफसर का किरदार निभाया है जो बाहर से चट्टान की तरह मजबूत है, लेकिन अंदर से टूटी हुई है. उनके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है. वहीं, समारा तिजोरी और आदित्य रावल ने भी अपनी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिकाओं में शानदार एक्टिंग की है. विशेषकर इमोशनल और कमजोर पलों में इन दोनों कलाकारों का बहुत बढ़िया अभिनय किया है. गीता अग्रवाल और संदेश कुलकर्णी जैसे कलाकारों ने सीरीज को और भी जबरदस्त बना दिए हैं.
सोशल मीडिया पर 'X' (ट्विटर) रिव्यू
सीरीज को लेकर सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिव्यू मिल रही हैं. नेटीजन्स इसे मुंबई के 'अंडरबेली' का एक ईमानदार और डार्क इमेज बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि "#Daldal एक डार्क और ग्रिटी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है. यह बाल शोषण, ड्रग्स और पितृसत्ता जैसे गंभीर मुद्दों को बड़ी गहराई से उठाती है. भूमि ने एक ग्रे-शेड किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया है." वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि "अमेजन की इस सीरीज में एक भी पल बोरिंग नहीं है. इसकी राइटिंग जबरदस्त है और अमृत राज गुप्ता का निर्देशन काफी बेहतरीन है. यह समाज की कड़वी सच्चाई के साथ सस्पेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है."
क्या 'दलदल' देखने लायक है?
भले ही सीरीज कुछ जगहों पर थोड़ा स्लो लग सकती है, लेकिन इसका सस्पेंस आपको अगले एपिसोड के लिए मजबूर कर देता है. यह सिर्फ एक क्लासिक क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक सोशल ड्रामा भी है, जो साइकोलॉजी और सामाज को बुराइयों पर दिखाती है. अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर और इंटेंस ड्रामा के शौकीन हैं, तो 'दलदल' आपके लिए एक मस्ट-वॉच सीरीज है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
