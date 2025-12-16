नीतीश कुमार ने खींचा महिला का हिजाब, जायरा वसीम ने भड़कते हुए कहा- 'बिना शर्त माफी मांगे'...

Zaira Wasim Slams On Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा. इस बात पर एक्स एक्ट्रेस जायरा वसीम बुरी तरह से भड़की हैं.

फिल्म 'दंगल' फेम एक्ट्रेस जायरा वसीम (Zaira Wasim) ने शोबिज की दुनिया से दूरी बना ली है. हालांकि, वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखती नजर आती हैं. हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर एक महिला का हिजाब खींचा. इस पर जायरा वसीम ने गुस्से में रिएक्ट किया है. जायरा वसीम का कहना है कि किसी महिला की मर्यादा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए. जयारा वसीम में अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है. आए जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है.

जायरा वसीम ने दिया ये रिएक्शन

जायरा वसीम ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, 'महिलाओं की गरिमा और मर्यादा कोई खिलौना नहीं है, जिससे खिलवाड़ किया जाए. पब्लिक स्टेज पर तो बिल्कुल नहीं. एक मुस्लिम महिला होने के नाते, दूसरी महिला का महिला का हिजाब इतनी लापरवाही से खींचा जाना और बेपरवाह मुस्कान देखा बेहद गुस्सा दिलाने वाला था. सत्ता ये परमिशन नहीं देती है कि आप सीमाओं को तोड़ें. नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त के माफी मांगनी चाहिए.'

TRENDING NOW

A woman’s dignity and modesty are not props to toy with. Least of all on a public stage. As a Muslim woman, watching another woman’s niqab being pulled at so casually, accompanied by that nonchalant smile, was so infuriating. Power does not grant permission to violate… — Zaira Wasim (@ZairaWasimmm) December 15, 2025

Musalman aurat Ka nakabutana bahut buri baat hai pic.twitter.com/IkEIQBQYlu — Arslan khalid (@Arslank09098197) December 16, 2025

नीतीश कुमार का वीडियो हुआ वायरल

बताते चलें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते 15 दिसंबर को आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र दे रहे थे. इस कार्यक्रम के दौरन नुसरत नाम की महिला डॉक्टर वहां पहुंचीं तो नीतीश कुमार ने उसके हिजाब की तरफ इशारा करते हुए पूछा ये क्या है? जब महिला ने बताया है कि ये हिजाब हो तो नीतीश कुमार ने कहा, इसे हटाइए. इसके बाद उन्होंने खुद अपने हाथों से महिला का हिजाब हटा दिया. इस घटना के दौरान महिला डॉक्टर असहज हो गई और कार्यक्रम में स्टेज पर मौजूद लोग हंसने लगे. इस घटना का वीडियो वायरल होने पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है.

जायरा वसीम ने इन फिल्मों में किया काम

गौरतलब है कि जायरा वसीम ने साल 2019 में फिल्मी दुनिया को अलविदा कर दिया था. दरअसल, जायरा वसीम का कहना था कि उन्होंने धर्म के चलते शोबिज की दुनिया को छोड़ा है. जायरा वसीम ने साल 2016 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फिल्म 'दंगल' में काम किया था. इस फिल्म ने दुनिया भर में 2000 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसके अलावा जायरा वसीम फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' में नजर आई हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more