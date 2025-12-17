Dhurandhar के सेट पर ऐसे पसीना बहाते थे Akshaye Khanna-Ranveer Singh, Danish Pandor ने बताया फिल्म को हिट करवाने का तगड़ा सीक्रेट Exclusive

Dhurandhar: अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह और संजय दत्त स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है, फिल्म को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है, ऐसे में रहमान डकैत के छोटे भाई उजैर बलोच का किरदार निभाने वाले एक्टर दानिश पंडोर ने बॉलीवुड लाइफ से खास बातचीत में फिल्म से जुड़े कई अनसुने किस्से शेयर किए हैं.

Dhurandhar Exclusive: फिल्म 'धुरंधर' Dhurandhar इन दिनों दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा में है. दमदार कहानी, खौफनाक किरदार और रियलिस्टिक सीन ने फिल्म को खास बना दिया है. इसी फिल्म में रहमान डकैत के छोटे भाई उजैर बलोच का किरदार निभाने वाले एक्टर दानिश पंडोर (Danish Pandor) ने बॉलीवुड लाइफ से एक्सक्लूसिव बातचीत में फिल्म से जुड़े कई अनसुने किस्से शेयर किए हैं. दानिश ने बताया कि 'धुरंधर' की कामयाबी के पीछे सिर्फ स्क्रिप्ट ही नहीं, बल्कि सेट पर कलाकारों की मेहनत और कई सीन का इंप्रोवाइजेशन भी बड़ा कारण रहा.

दानिश पंडोर ने खुलासा किया कि फिल्म के कई अहम सीन स्क्रिप्ट से हटकर मौके पर ही तैयार किए गए थे. उन्होंने बताया कि फिल्म में अक्षय खन्ना के निभाए गए रहमान डकैत के किरदार को और ज्यादा रियल बनाने के लिए कई बार डायलॉग्स और रिएक्शन्स मौके पर बदले गए. दानिश के मुताबिक, डायरेक्टर चाहते थे कि हर सीन बनावटी न लगे, बल्कि दर्शकों को असली जिंदगी की झलक दिखे.



एक खास सीन का जिक्र करते हुए दानिश ने बताया कि जब रहमान डकैत के बेटे नईम को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जाता है और उस दौरान रहमान डकैत और उजैर बलोच की अस्पताल में एंट्री होती है, तो वह पूरा सीन इंप्रोवाइज्ड था. दानिश ने कहा, 'उस वक्त जो तय था कि कौन क्या बोलेगा, उस वक्त सिचुएशन के हिसाब से कुछ बदलाव हुए, माहौल को महसूस किया गया और कैमरा ऑन कर हमने अपना काम शुरु कर दिया था, और यही वजह है कि सीन दर्शकों को इतना इमोशनल लगा.'

TRENDING NOW

दानिश ने सेट के माहौल पर बात करते हुए बताया कि 'धुरंधर' की शूटिंग आसान नहीं थी. उन्होंने कहा कि अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह दोनों ही अपने किरदारों को लेकर बेहद गंभीर थे. एक्शन सीन हों या इमोशनल मोमेंट्स, फिल्म के सभी कलाकारों ने सेट पर खूब मेहनत की. दानिश के मुताबिक, मूवी के हर एक्टर-एक्ट्रेस ने अपने किरदार के लिए खूब मेहनत की.

उन्होंने आगे बताया कि रणवीर सिंह अपने किरदार में पूरी तरह डूबे रहते थे, वहीं अक्षय खन्ना हर सीन को परफेक्ट बनाने के लिए छोटे-छोटे प्वॉइंट्स पर भी काम करते थे. यही डेडिकेशन फिल्म को बाकी फिल्मों से अलग बनाती है. दानिश पंडोर ने 'धुरंधर' के हिट होने की सही वजह फिल्म में दिखाए गए किरदार और उनकी कड़ी मेहनत, तो वहीं डायरेक्टर आदित्य धर की सोच ने इस फिल्म को एक दमदार एक्सपीरियंस बनाया है. दर्शकों ने भी फिल्म को खूब प्यार दिया और खुद को इससे जुड़ा महसूस किया.

Read more