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रामानंद सागर की 'रामायण' में हनुमान बनने के लिए 9 घंटे भूखे रहते थे दारा सिंह, लंबी पूंछ के कारण बैठना था मुश्किल

भारतीय टेलीविजन के इतिहास में जब भी रामायण का जिक्र होता है, तो आंखों के सामने भगवान हनुमान के रूप में दारा सिंह की छवि सामने आती है. रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने उन मुश्किलों का खुलासा किया है, जो दारा सिंह ने बजरंगबली बनने के लिए सेट पर झेली थीं.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 5, 2026 8:32 AM IST

रामानंद सागर की 'रामायण' में हनुमान बनने के लिए 9 घंटे भूखे रहते थे दारा सिंह, लंबी पूंछ के कारण बैठना था मुश्किल
dara singh

रामानंद सागर की 'रामायण' में हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह की मेहनत बहुत दर्दभरी है. भारी-भरकम मेकअप के कारण वे शूटिंग के दौरान 9-9 घंटे तक अन्न का एक दाना भी नहीं खा पाते थे. इतना ही नहीं, उनकी लंबी पूंछ को सुरक्षित रखने के लिए सेट पर एक स्टूल तक बनवाया गया था. आज की पीढ़ी के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि बिना माॅर्डन तकनीक के एक पौराणिक कैरेक्टर को इतना वास्तविक कैसे बनाया गया.

दारा सिंह को करनी पड़ती थी मेहनत

प्रेम सागर ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया कि उस दौर में आज की तरह शानदार प्रोस्थेटिक्स मौजूद नहीं थे. दारा सिंह को हनुमान जैसा दिखाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी. उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का मोल्ड लगाया जाता था, जिसे तैयार होने में ही 3 से 4 घंटे का समय लगता था. यह प्रक्रिया इतनी मुश्किल भरी थी कि एक बार चेहरा सेट हो जाने के बाद दारा सिंह के लिए अपने जबड़े को हिलाना या कुछ चबाना नामुमकिन हो जाता था.

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9 घंटे तक खाना नहीं होता था

दारा सिंह का असली परीक्षा तब शुरू होता था जब मेकअप पूरा हो जाता था. चूंकि शूटिंग शुरू होने से घंटों पहले मेकअप कर लिया जाता था और फिर घंटों तक शूट चलता था, इस दौरान दारा सिंह 8 से 9 घंटे तक कुछ भी खा-पी नहीं सकते थे. चेहरे पर लगे उस मोल्ड की वजह से वे केवल तरल पदार्थ भी बड़ी मुश्किल से ले पाते थे. प्रेम सागर कहते हैं, "यही उनका असली समर्पण था. भूखे पेट रहकर भी उनके चेहरे पर वही भक्ति और तेज नजर आता था, जो हनुमान जी की पहचान है."

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पूंछ की समस्या और खास स्टूल

दारा सिंह के हनुमान लुक का सबसे अहम हिस्सा थी उनकी लंबी और भारी-भरकम पूंछ. लेकिन इस पूंछ के साथ एक बड़ी समस्या यह थी कि दारा सिंह किसी भी सामान्य कुर्सी या सोफे पर बैठ नहीं सकते थे. अगर वे बैठते, तो पूंछ के मुड़ने या खराब होने का डर रहता था. इस समस्या का सामाधान निकालने के लिए प्रोडक्शन टीम ने एक स्पेशल स्टूल बनवाया था. इस स्टूल के बीच में एक कट लगाया गया था, जिससे दारा सिंह की पूंछ पीछे की ओर सुरक्षित निकल जाती थी और वे बिना किसी परेशानी के आराम से बैठ पाते थे.

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दारा सिंह ने अपनी पहलवान वाली इमेज को पीछे छोड़कर जिस तरह से हनुमान की विनम्रता और शक्ति को पर्दे पर उतारा, उसने उन्हें अमर कर दिया. आज भी जब लोग हनुमान जी का ध्यान करते हैं, तो दारा सिंह का चेहरा सामने आ जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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