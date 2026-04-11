दीपिका चिखलिया ने रणबीर कपूर की 'रामायण' पर साधा निशाना? सीता ने पुरानी रामायण को लेकर कह दी बड़ी बात

भारतीय सिनेमा के इतिहास में रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' को अब तक की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है. 4000 करोड़ के बजट के साथ नितेश तिवारी इस पौराणिक गाथा को पर्दे पर उतार रहे हैं. जैसे ही फिल्म का टीजर सामने आया, रणबीर कपूर के 'राम' अवतार की जमकर प्रशंसा हुई. लेकिन, लोग इस फिल्म को 80 के दशक की 'रामायण' से जोड़ रहें हैं और सोच रहें हैं कि क्या ये फिल्म रामानंद सागर के रामायण को पीछे छोड़ पाएगी.
दीपिका चिखलिया का वायरल पोस्ट
इस चर्चा को तब और हवा मिल गई जब रामानंद सागर की रामायण में 'माता सीता' का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट रीशेयर किया. इस पोस्ट की पंक्तियां सीधे दिल पर चोट करने वाली थीं: "रामायण ऐसी बनाओ कि लोग 4000 करोड़ लगाकर भी वैसी ना बना पाए." इस पोस्ट के वायरल होते ही फैंस दो ग्रुप में बंट गए हैं. कई लोग इसे रणबीर कपूर की फिल्म पर सीधा तंज मान रहे हैं, वहीं कुछ का कहना है कि दीपिका सिर्फ अपनी विरासत पर गर्व कर रही हैं. आपको बता दें कि रणबीर की फिल्म के टीजर रिलीज के वक्त दीपिका ने खुद फिल्म की खूबसूरती और वीएफएक्स (VFX) की तारीफ की थी.
रणबीर कपूर की फिल्म
नमित मल्होत्रा के निर्माण में बन रही इस फिल्म के पीछे DNEG जैसी कंपनी का हाथ है, जो हॉलीवुड में कई ऑस्कर जीत चुकी है. फिल्म का स्केल इतना विशाल है कि इसे दो भागों में रिलीज किया जाएगा. पहला भाग इसी साल दिवाली पर धमाका करने को तैयार है, जबकि दूसरा भाग अगले साल रिलीज होगा. फिल्म में रणबीर कपूर ने भगवान राम का किरदार निभाया है. वहीं साई पल्लवी ने 'सीता' का किरदार निभाया है. रावण के शक्तिशाली और अहंकारी किरदार में यश नजर आएंगे.
रामानंद सागर की रामायण की लोकप्रियता
साल 1987 में जब रामानंद सागर की रामायण आई थी. अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को लोग सचमुच भगवान की तरह पूजने लगे थे. वहीं दारा सिंह, अरविंद त्रिवेदी जैसे कई किरदार अमर हो गए. जैसे ही ये सीरियल टेलीकास्ट होता था, लोग टीवी से चिपक जाते थे. आज 2026 में, नितेश तिवारी के पास सबसे बेहतरीन तकनीक और बेहतरीन कलाकार तो हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर हो रही तुलनाओं से यह साफ है कि दर्शक रणबीर के लुक से प्रभावित तो हैं, लेकिन उनकी यादों में आज भी वही पुरानी रामायण बसी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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