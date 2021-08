‘तंबू’ ओढ़कर एयरपोर्ट पहुंचीं Deepika Padukone, लोगों को याद आया Priyanka Chopra का मेट गाला लुक

Deepika Padukone's Airport look gets trolls attention: बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) लगता है ट्रोल्स की फेवरेट हैं। हिंदी फिल्म जगत की आज भले ही वो नंबर 1 एक्ट्रेस मानी जाती हों और उनकी करोड़ों फैन फॉलोइंग हो। बावजूद उसके उन्हें ट्रोल करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। जैसे ही अदाकारा से जुड़ी कोई तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आता है। लोग जमकर दीपिका पादुकोण को ट्रोल करने लगते हैं। एनसीबी की रडार में बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के खुलासे के बाद से ही दीपिका पादुकोण लोगों के निशाने पर हैं। इस बार वजह उनके कपड़े हैं। Also Read - Shah Rukh Khan और Deepika Padukone की 'Pathan' में हुई इस एक्टर की धमाकेदार एंट्री !! नाम जानकार झूम उठेंगे फैंस

हाल ही में अदाकार दीपिका पादुकोण अपने होमटाउन बैंग्लुरू के लिए निकली हैं। जैसे ही एक्ट्रेस मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची वहां मौजूद पैपराजी उनकी फोटोज और वीडियोज क्लिक करने लगे। इस दौरान अदाकारा ने बेहद ढीले ढाले खाकी रंग के कपड़े पहने हुए थे। साथ ही एक्ट्रेस ने अपने एयरपोर्ट लुक को बड़े से ओवरकोट से कंप्लीट किया था। अदाकारा का ये ड्रेसिंग सेंस इंटरनेट यूजर्स को रास नहीं आया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं।

एक इंटरनेट यूजर ने एक्ट्रेस के इस लुक की तुलना प्रियंका चोपड़ा के मेट गाला लुक से कर दी। तो कोई इसकी तुलना तंबू से कर रहा है। जबकि कई इंटरनेट यूजर्स ने तो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के ड्रेसिंग सेंस को लेकर कई तरह की बातें लिखी है। एक इंटरनेट यूजर ने लिखा, 'इतना कॉन्फिडेंस, बिस्तर से निकलकर सीधा झोला डालकर निकल पड़े, ये सिर्फ रणवीर सिंह की पत्नी ही कर सकती है।' लोगों के ये कमेंट्स आप यहां देख सकते हैं।

बता दें कि दीपिका पादुकोण इन दिनों कई फिल्मों को लेकर बिजी हैं। वो साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ निर्देशक नाग अश्विन की फिल्म प्रोजेक्ट के में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा उनके हाथ शकुन बत्रा की फिल्म, द इंटर्न रीमेक और फाइटर जैसी फिल्में हैं। तो क्या आप दीपिका पादुकोण की इन फिल्मों को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर जरुर बताएं।