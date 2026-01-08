दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर की बिकिनी फोटोज हो रहीं वायरल, ग्रोक के खुलासे ने इंटरनेट पर मचाया हड़कंप

सोशल मीडिया पर इन दिनों दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर की कुछ तस्वीरें आग की तरह फैल रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे. दरअसल, ये कोई रियल पार्टी की फोटोज नहीं हैं, बल्कि AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का खतरनाक खेल है. इस पूरे मामले ने इंटरनेट पर एक जंग शुरू कर दी है और लोग गुस्से में हैं. आइए जानते हैं आखिर ये पूरा माजरा क्या है और क्यों लोग इसे लेकर भड़के हुए हैं.
पार्टी की फर्जी तस्वीरें और AI का जाल
दरअसल, X (ट्विटर) पर कुछ फोटोज शेयर की गईं, जिनमें दीपिका, आलिया और श्रद्धा एक साथ मस्ती करती और पार्टी करती नजर आ रही थीं. पहली नजर में ये तस्वीरें इतनी असली लगती हैं कि कोई भी धोखा खा जाए. फैंस को लगा कि शायद ये किसी बड़ी बॉलीवुड पार्टी की इनसाइड फोटोज हैं. लेकिन जब लोगों ने इसकी जांच की, तो पता चला कि ये तस्वीरें पूरी तरह फर्जी हैं. सच तो ये है कि जिस समय की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं, उस समय दीपिका पादुकोण न्यूयॉर्क में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थीं. ये सब AI टूल्स की मदद से बनाई गई 'डीपफेक' फोटोज थीं.
ग्रोक ने ही खोल दी पोल
हैरानी की बात तब हुई जब एक यूजर ने एलन मस्क के AI चैटबॉट 'ग्रोक' (Grok) से ही पूछ लिया कि क्या ये फोटोज असली हैं? ग्रोक ने तुरंत जवाब दिया कि ये तस्वीरें पूरी तरह फेक हैं. ग्रोक ने सफाई देते हुए कहा कि इनमें कई तकनीकी गलतियां हैं और फैक्ट-चेक से साबित हो चुका है कि ऐसा कोई इवेंट हुआ ही नहीं था.
Omg ? ! #Bollywood party.Also Read
And look at what deepika doing, pic.twitter.com/NNTOqfOIGw
— Aishwarya Vibes (@Aishwarya_Vibes) January 7, 2026
बिकिनी फोटो विवाद क्या है?
मामला यहीं खत्म नहीं हुआ बल्कि ये तब और बढ़ गया जब एक दूसरे यूजर ने ग्रोक को टैग करते हुए उसे इन हीरोइनों को 'बिकिनी' पहनाने का कमांड दे दिया. हैरानी वाली बात ये रही कि ग्रोक ने बिना किसी रोक-टोक के इन दिग्गज एक्ट्रेस की बिकिनी वाली फर्जी तस्वीरें जनरेट करके डाल दीं. AI की इस हरकत से हर कोई हैरान हो गया है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या AI के पास कोई इथिक्स नहीं है? किसी की प्राइवेसी साथ इस तरह का खिलवाड़ वाकई खतरनाक है.
इंटरनेट पर मचा बवाल
इन फर्जी तस्वीरों को देखकर नेटिजन्स काफी गुस्से में हैं. लोगों ने कमेंट्स के जरिए अपनी भड़ास निकाली है. एक यूजर ने लिखा, "अरे भाई, श्रद्धा की सैंडल तो देखो! कभी काली दिख रही है तो कभी सिल्वर, ये पक्का AI का काम है. एक दूसरे फैन ने पोस्ट किया, "ये डरावना है कि AI हमारी कल्पना से भी ज्यादा एडवांस हो गया है. लोग अब असली और नकली में फर्क ही नहीं कर पा रहे." वहीं कुछ लोगों ने सख्त लहजे में कहा, "ऐसी बेवकूफी भरी चीजें शेयर करके लोगों को गुमराह न करें." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
