छोटे हमजा को लाने की तैयारी में जुटीं Deepika Padukone, कुछ इस तरह फैंस को सुनाई गुडन्यूज...

Deepika Padukone Announces Second Pregnancy: बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण ने हाल ही में ऐलान कर दिया है कि वो दोबारा मां बनने वाली हैं. इस बात की जानकारी दीपिका पादुकोण ने बड़े ही खास अंदाज में दी है.

Deepika Padukone Announces Second Pregnancy: फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) की रिलीज के बाद तो जैसे रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की किस्मत चमक गई है. बॉलीवुड का हर फिल्ममेकर उनके साथ काम करना चाहता है. वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह अपनी पर्सनल लाइफ पर पूरा ध्यान दे रहे हैं. फिल्म धुरंधर 2 के बाद से ही रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और दुआ के साथ समय बिता रहे हैं. इसी बीच दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर है कि दीपिका पादुकोण मां बनने वाली हैं. ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इस बात का खुलासा तो खुद दीपिका पादुकोण ने ही कर दिया है. एक पोस्ट शेयर करके बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण ने ऐलान कर दिया है कि वो दोबारा मां बनने वाली हैं. शेयर की गई पोस्ट में दीपिका पादुकोण ने अपनी बेटी दुआ की तस्वीर शेयर की है. तस्वीर में दुआ प्रेग्नेंसी किट थामे दिख रही हैं, जिन पर 2 रेड-पिंक लाइन्स बनी हैं. इसका मतलब साफ है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दोबारा माता-पिता बनने वाले हैं.

खुशी के मारे दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के पीछे पड़े फैंस

ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई है. फैंस ने दीपिका पादुकोण को मां बनने की बधाई देनी शुरू कर दी है. अब भला बॉलीवुड के सितारे इस मामले में कैसे पीछे रह सकते हैं. बॉलीवुड सितारे भी लगातार इस पोस्ट पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को माता पिता बनने की अभी से बधाई दे रहे हैं. वहीं फैंस दुआ के लिए बहुत खुश हैं. इस बारे में बात करते हुए एक फैन ने लिखा, अब दुआ के पास भी खेलने के लिए एक बहन या भाई होने वाला है. एक दूसरे यूजर ने लिखा, अब दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की फैमिली पूरी होने वाली है.

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैंस को लगा सदमा

एक और यूजर ने लिखा, अब हमको बस ये जानना है कि ये लड़का है या लड़की... कहना गलत नहीं होगा कि फैंस का उत्साह देखकर तो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को भी सदमा लग जाएगा. रविवार के दिन दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपने फैंस को एक शानदार खुशखबरी सुनाई है. फैंस ने सोचा भी नहीं होगा कि रविवार की दोपहर में कुछ ऐसा होने वाला है. यही वजह है जो कुछ फैंस को तो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह से जुड़ी इस खबर पर यकीन ही नहीं हो रहा है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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