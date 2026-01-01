दीपिका पादुकोण ने इस तरह से मनाया 'धुरंधर' के हिट होने का जश्न, पति रणवीर सिंह संग बनाए मोदक

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपने पति रणवीर सिंह के साथ इन दिनों न्यू यॉर्क में एंजॉय कर रहीं हैं. एक्ट्रेस ने अपने हाथों से मोदक बना कर रणवीर सिंह को खिलाया. दोनों सेलेब्स धुरंधर की जबरदस्त सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहें हैं.

बॉलीवुड के पावर कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण इन दिनों सात समंदर पार न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपनी खुशियों का जश्न मना रहे हैं. मौका केवल नए साल का ही नहीं है, बल्कि रणवीर की फिल्म 'धुरंधर' की बेहतरीन सफलता का भी है, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड बदल दिए हैं. इस जश्न को और भी खास बनाने के लिए यह जोड़ा न्यूयॉर्क के मशहूर रेस्टोरेंट 'बंगलो' पहुंचा, जहां उन्होंने स्टार शेफ विकास खन्ना के साथ एक यादगार शाम बिताई और मोदक बनाना भी सिखा. इस स्पेशल मोमेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहें हैं.

न्यूयॉर्क में इंजॉय कर रहें हैं सेलेब्स

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' इस समय दुनिया भर के सिनेमाघरों पर राज कर रही है. फिल्म ने महज 26 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 712.25 करोड़ और वर्ल्ड वाइड पर 1101 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. 'हमजा' के किरदार में रणवीर सिंह और 'रहमान डकैत' के रूप में अक्षय खन्ना की जोड़ी ने जो जादू चलाया है, उसकी गूंज अब इंटरनेशनल लेवल पर सुनाई दे रही है.

दीपिका पादुकोण ने बनाया मोदक

इस जीत की खुशी में दीपिका पादुकोण ने कुछ ऐसा किया जो उनके फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज था. शेफ विकास खन्ना के रेस्टोरेंट 'बंगलो' में दीपिका ने पहली बार खुद अपने हाथों से मोदक तैयार किए. विकास खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दीपिका एकदम खुशी से मोदक बनाना सीख रही हैं और फिर उसे आकार दे रही हैं.

विकास खन्ना ने बताया कि 2025 का अंत इससे बेहतर नहीं हो सकता था. उन्होंने रणवीर को मोदक खिलाकर बधाई दी और यह भी एलान किया कि अब 'बंगलो' में आने वाले मेहमानों को 2026 के स्वागत में 'अनार और इलायची' के स्पेशल मोदक परोसे जाएंगे. दीपिका ने अपने हाथों से बना पहला मोदक विकास खन्ना को चखाया, जिसकी शेफ ने जमकर तारीफ की.

दीपिका और रणवीर का करियर

एक तरफ जहां रणवीर अपने करियर के सबसे सुनहरे दौर का आनंद ले रहे हैं, वहीं दीपिका पादुकोण के लिए पिछला कुछ समय प्रोफेशनल फ्रंट पर थोड़ा चैलेंज भरा रहा है. हाल ही में खबरें आईं कि वे संदीप रेड्डी वांगा की अवेटेड फिल्म 'स्पिरिट' से बाहर हो गई हैं. हालांकि, न्यूयॉर्क की इन तस्वीरों को देखकर साफ है कि दीपिका इन सब बातों से दूर अपनी पर्सनल लाइफ और पति की कामयाबी को पूरी शिद्दत से एन्जॉय कर रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

