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नाइट क्लब में दीपिका पादुकोण की को-स्टार हुईं यौन उत्पीड़न की शिकार, नामी चेहरे का नाम आने से मचा बवाल

दीपिका पादुकोण की को-स्टार के साथ एक नाइट क्लब में सेक्सुअल हैरासमेंट का मामला सामने आया है. जिसके बाद हॉलीवुड में बवाल मच गया है. यह विवाद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 14, 2026 11:57 AM IST

नाइट क्लब में दीपिका पादुकोण की को-स्टार हुईं यौन उत्पीड़न की शिकार, नामी चेहरे का नाम आने से मचा बवाल
रूबी रोज हुईं यौन उत्पीड़न की शिकार

हॉलीवुड और बॉलीवुड गलियारों से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दी है. xXx: रिटर्न ऑफ जेंडर केज में दीपिका पादुकोण के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली मशहूर एक्ट्रेस रूबी रोज ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है. रूबी रोज ने दावा किया है कि ऑस्ट्रेलिया के एक नाइट क्लब में उनके साथ सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ था. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने इस घटना का आरोप किसी आदमी पर नहीं, बल्कि मशहूर सिंगर कैटी पेरी पर लगाया है.

क्या है पूरा मामला?

रूबी रोज के इस खुलासे के बाद हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक हड़कंप मच गया है. अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाली रूबी रोज ने खुले तौर पर कहा है कि मेलबर्न के 'स्पाइस मार्केट' नाइट क्लब में कैटी पेरी ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया. रूबी का यह बयान आग की तरह फैल गया है. उन्होंने अपनी बात रखते हुए स्पष्ट कहा है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके इस खुलासे पर कैटी पेरी या दुनिया क्या सोचती है.

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कैटी पेरी का पलटवार

जहां एक ओर रूबी रोज अपने आरोपों पर डटी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर कैटी पेरी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. कैटी पेरी की ओर से इन दावों का पूरी तरह खंडन किया गया है और उन्हें निराधार बताया गया है. कैटी पेरी, जो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ संबंधों को लेकर चर्चा में रहती हैं, इस विवाद से बुरी तरह घिर गई हैं. इस गंभीर आरोप ने न केवल उनके फैंस को चौंका दिया है, बल्कि इंडस्ट्री के लोगों को भी हैरानी में डाल दिया है कि आखिर सच क्या है.

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सोशल मीडिया पर लोग कर रहें कमेंट

इस घटना के बाद से इंटरनेट पर लोग जमकर कमेंट कर रहें हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक तरफ लोग जहां रूबी रोज के साहस की सराहना कर रहे हैं और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कैटी पेरी के फैंस उन्हें बेगुनाह बता रहे हैं और रूबी के आरोपों को पब्लिसिटी स्टंट का नाम दे रहे हैं. हर कोई अब इस बात का इंतजार कर रहा है कि क्या यह मामला महज एक जुबानी जंग तक रहेगा या रूबी रोज इसे लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी. हालांकि, किसी भी ओर से अभी तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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