google-preferred

पहले शेयर की स्टोरी फिर डिलीट, Sonam Wangchuk की वजह से बुरा फंसीं Deepika Padukone? सच जानकर लगेगा सदमा

Deepika Padukone Delete Instagram Story: थ्री इडियट की वजह से फेमस हुए सोनम वांगचुक इस समय भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं. इसी बीच दीपिका पादुकोण ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से लोगों की निगाहें उन पर आ टिकी हैं.

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: July 16, 2026 1:11 PM IST
पहले शेयर की स्टोरी फिर डिलीट, Sonam Wangchuk की वजह से बुरा फंसीं Deepika Padukone? सच जानकर लगेगा सदमा

Sonam Wangchuk की वजह से बुरा फंसीं Deepika Padukone

Deepika Padukone Delete Instagram Story: बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इस समय अपनी जिंदगी के बेहतरीन पलों को जी रहे हैं. जल्द ही दीपिका पादुकोण मां बनने वाली हैं. दोबारा दीपिका पादुकोण मां बनेंगी. ऐसे में दीपिका पादुकोण ने लाइमलाइट से पूरी तरह से दूरी बना रखी है. हालांकि फैंस कभी-कभी दीपिका पादुकोण को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं. इस समय भी दीपिका पादुकोण लाइमलाइट में बनी हुई हैं. खबर है कि दीपिका पादुकोण ने कुछ समय पहले ही एक इंस्टा स्टोरी शेयर की थी जिसे डिलीट कर दिया गया है. दीपिका पादुकोण ने ये इंस्टा स्टोरी उस समय शेयर की है जब थ्री इडियट्स' असल फुंसुख वांगड़ू यानी सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लद्दाख को इंसाफ दिलाने के लिए सोनम वांगचुक ने एक मुहिम छेड़ी थी जिसमें पूरा देश उका साथ दे रहा है, इसी बीच एक स्क्रीन शॉय वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) के लिए कुछ समय पहले ही दीपिका पादुकोण ने एक इंस्टा स्टोरी शेयर की है.

बिना हील्स Shah Rukh-Salman को लंबाई में मात देती हैं बॉलीवुड की ये 9 हसीनाएं, एक्टर्स से हाइट कंपैरिजन देख रह जाएंगे दंग!
Also Read

बिना हील्स Shah Rukh-Salman को लंबाई में मात देती हैं बॉलीवुड की ये 9 हसीनाएं, एक्टर्स से हाइट कंपैरिजन देख रह जाएंगे दंग!

क्या है दीपिका पादुकोण की इंस्टा स्टोरी का सच?

इस इंस्टा स्टोरी के जरिए दीपिका पादुकोण ने लिखा, लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं. हम लोकतंत्र के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं. भले ही एक फेल हो चुके लीडर पर कितनी फिल्में बन जाए, लेकिन सच नहीं बदला जा सकता. जैसे ही दीपिका पादुकोण की ये इंस्टा स्टोरी सामने आई, वैसे ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. लोग कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण ने ये इंस्टा स्टोरी लगाकर डिलीट कर दी है. हालांकि सच तो कुछ और ही है. अगर आपको भी लग रहा है कि दीपिका पादुकोण ने ये इंस्टा स्टोरी लगाई थी तो आप गलत सोच रहे हैं. दीपिका पादुकोण ने हाल फिलहाल में किसी तरह की इंस्टा स्टोरी शेयर नहीं की है.

Cocktail में की गई थी Deepika Padukone की इमेज तबाह करने की साजिश? सालों बाद खुली थी पोल
Also Read

Cocktail में की गई थी Deepika Padukone की इमेज तबाह करने की साजिश? सालों बाद खुली थी पोल

कैसे पकड़ी गई फेक इंस्टा स्टोरी की पोल?

सच तो ये है कि दीपिका पादुकोण ने इस तरह की कोई भी इंस्टा स्टोरी शेयर ही नहीं की है तो डिलीट करने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता. दीपिका पादुकोण की ये इंस्टा स्टोरी फेक है जिसे एडिट करके किसी ने बनाया है. दावा किया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने ही ये स्टोरी शेयर की है, ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके. सच सामने आने के बाद दीपिका पादुकोण के फैंस को सदमा लग गया है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

Essel Group के चेयरपर्सन Subhash Chandra के पिता के देहांत की खबर सुनकर भावुक हुए Annu Kapoor, सुनाया अंताक्षरी के जमाने का किस्सा

Next Story

Essel Group के चेयरपर्सन Subhash Chandra के पिता के देहांत की खबर सुनकर भावुक हुए Annu Kapoor, सुनाया अंताक्षरी के जमाने का किस्सा