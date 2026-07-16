Sonam Wangchuk की वजह से बुरा फंसीं Deepika Padukone

Deepika Padukone Delete Instagram Story: बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इस समय अपनी जिंदगी के बेहतरीन पलों को जी रहे हैं. जल्द ही दीपिका पादुकोण मां बनने वाली हैं. दोबारा दीपिका पादुकोण मां बनेंगी. ऐसे में दीपिका पादुकोण ने लाइमलाइट से पूरी तरह से दूरी बना रखी है. हालांकि फैंस कभी-कभी दीपिका पादुकोण को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं. इस समय भी दीपिका पादुकोण लाइमलाइट में बनी हुई हैं. खबर है कि दीपिका पादुकोण ने कुछ समय पहले ही एक इंस्टा स्टोरी शेयर की थी जिसे डिलीट कर दिया गया है. दीपिका पादुकोण ने ये इंस्टा स्टोरी उस समय शेयर की है जब थ्री इडियट्स' असल फुंसुख वांगड़ू यानी सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लद्दाख को इंसाफ दिलाने के लिए सोनम वांगचुक ने एक मुहिम छेड़ी थी जिसमें पूरा देश उका साथ दे रहा है, इसी बीच एक स्क्रीन शॉय वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) के लिए कुछ समय पहले ही दीपिका पादुकोण ने एक इंस्टा स्टोरी शेयर की है.
इस इंस्टा स्टोरी के जरिए दीपिका पादुकोण ने लिखा, लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं. हम लोकतंत्र के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं. भले ही एक फेल हो चुके लीडर पर कितनी फिल्में बन जाए, लेकिन सच नहीं बदला जा सकता. जैसे ही दीपिका पादुकोण की ये इंस्टा स्टोरी सामने आई, वैसे ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. लोग कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण ने ये इंस्टा स्टोरी लगाकर डिलीट कर दी है. हालांकि सच तो कुछ और ही है. अगर आपको भी लग रहा है कि दीपिका पादुकोण ने ये इंस्टा स्टोरी लगाई थी तो आप गलत सोच रहे हैं. दीपिका पादुकोण ने हाल फिलहाल में किसी तरह की इंस्टा स्टोरी शेयर नहीं की है.
सच तो ये है कि दीपिका पादुकोण ने इस तरह की कोई भी इंस्टा स्टोरी शेयर ही नहीं की है तो डिलीट करने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता. दीपिका पादुकोण की ये इंस्टा स्टोरी फेक है जिसे एडिट करके किसी ने बनाया है. दावा किया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने ही ये स्टोरी शेयर की है, ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके. सच सामने आने के बाद दीपिका पादुकोण के फैंस को सदमा लग गया है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…