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Deepika Padukone ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, Ranveer Singh के साथ नए घर की बालकनी में दिखीं एक्ट्रेस

Deepika Padukone Baby Bump Photos: दीपिका पादुकोण दूसरी बार मां बनने जा रही हैं. वह हाल ही में अपने पति रणवीर सिंह के साथ नजर आई हैं और उन्होंने बेबी बंब फ्लॉन्ट किया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 8, 2026 8:29 PM IST
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दीपिका पादुकोण की फोटोज सामने आई हैं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के चर्चित कपल दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अक्सर चर्चा में आ जाते हैं. कभी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर तो कभी निजी जिंदगी को लेकर खबरों में बने रहते हैं. फिलहाल, इस कपल की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन फोटोज में देखा जा सकता है कि दीपिका पादुकोण बेबी बंप फ्लॉन्ट करते नजर आ रही हैं. दरअसल, वह अपने पति रणवीर सिंह के साथ अपने नए घर की बालकनी में नजर आईं और वह कैमरे में कैद हो गईं. इस कपल की तस्वीरें वायरल होते ही फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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