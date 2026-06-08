Deepika Padukone ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, Ranveer Singh के साथ नए घर की बालकनी में दिखीं एक्ट्रेस

Deepika Padukone Baby Bump Photos: दीपिका पादुकोण दूसरी बार मां बनने जा रही हैं. वह हाल ही में अपने पति रणवीर सिंह के साथ नजर आई हैं और उन्होंने बेबी बंब फ्लॉन्ट किया है.

दीपिका पादुकोण की फोटोज सामने आई हैं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के चर्चित कपल दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अक्सर चर्चा में आ जाते हैं. कभी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर तो कभी निजी जिंदगी को लेकर खबरों में बने रहते हैं. फिलहाल, इस कपल की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन फोटोज में देखा जा सकता है कि दीपिका पादुकोण बेबी बंप फ्लॉन्ट करते नजर आ रही हैं. दरअसल, वह अपने पति रणवीर सिंह के साथ अपने नए घर की बालकनी में नजर आईं और वह कैमरे में कैद हो गईं. इस कपल की तस्वीरें वायरल होते ही फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.