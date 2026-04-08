रणवीर की फिल्म 'धुरंधर 2' पर खामोश रहने के ताने सुन भड़कीं दीपिका, हेटर्स की कर दी बोलती बंद

बॉलीवुड की पावर कपल कहे जाने वाले रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अक्सर अपनी केमिस्ट्री के लिए सुर्खियों में रहते हैं. लेकिन इन दिनों मामला थोड़ा अलग है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आई है. दुनिया भर के सिनेमा प्रेमी और साउथ से लेकर नॉर्थ तक के सितारे इस फिल्म की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. लेकिन इस शोर के बीच एक खामोशी थी जिसने सोशल मीडिया पर रणवीर और दीपिका के फैंस को बेचैन कर दिया और वो खामोशी खुद दीपिका पादुकोण की थी.
सोशल मीडिया पर क्यों शुरू हुआ विवाद?
विवाद की शुरुआत तब हुई जब नेटिजन्स ने यह नोटिस किया कि दीपिका ने अब तक रणवीर की इतनी बड़ी फिल्म के लिए कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट या स्टोरी शेयर नहीं की है. करीब 500 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट वाली इस ग्लोबल फिल्म को लेकर दीपिका की ओर से एक शब्द भी न आना कई लोगों को खटक गया. मामला तब और बिगड़ गया जब फिल्म के ग्रैंड प्रीमियर के समय दीपिका फिल्म की स्क्रीनिंग में शामिल होने के बजाय अपने ससुराल वालों के साथ एक सितार कॉन्सर्ट का आनंद लेती दिखीं. बस फिर क्या था, इंटरनेट पर दीपिका को निशाने पर ले लिया गया. उन पर आरोप लगे कि वह अपने पति के सबसे बड़े पल में उनके साथ खड़े होने के बजाय ड्रामा क्रिएट कर रही हैं और उनकी लाइमलाइट चुराने की कोशिश कर रही हैं.
दीपिका पादुकोण ने दिया जवाब
आमतौर पर विवादों से दूर रहने वाली दीपिका पादुकोण ने इस बार चुप रहना सही नहीं समझा. एक यूजर द्वारा किए गए कड़े कटाक्ष वाले पोस्ट पर दीपिका ने कमेंट करते हुए ऐसा जवाब दिया जिसने ट्रोलर्स को चुप करा दिया. दीपिका ने बेहद शाॅर्ट अंदाज में लिखा कि "दूसरा वाला मेरे दोस्त... P.S.: मैंने इसे आप सबसे बहुत पहले ही देख लिया था. अब मजाक किसका है?"
इस छोटे से मैसेज के जरिए दीपिका ने यह साफ कर दिया कि उन्हें अपने पति के काम और उनकी फिल्म के बारे में किसी को सोशल मीडिया प्रूफ देने की जरूरत नहीं है. उन्होंने फिल्म रिलीज होने से बहुत पहले ही इसे देख लिया था, जो यह बताता है कि वे रणवीर के साथ हर कदम पर जुड़ी हुई हैं.
फैंस का मिला जबरदस्त साथ
दीपिका के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर लोग दीपिका के समर्थन करते हुए नजर आएं हैं. फैंस का कहना है कि निजी और प्रोफेशनल लाइफ अलग है. कई यूजर्स ने लिखा कि हर चीज को इंस्टाग्राम पर डालना ही सपोर्ट नहीं होता है. वहीं कुछ लोगों ने याद दिलाया कि दीपिका अभी अपनी छोटी बच्ची की परवरिश में व्यस्त हैं, ऐसे में हर इवेंट में शामिल होना मुमकिन नहीं है. रणवीर की 'धुरंधर 2' भले ही रिकॉर्ड तोड़ रही हो, लेकिन दीपिका ने अपने जवाब से इंटरनेट पर एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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