दीपिका पादुकोण का छलका दर्द! एक्ट्रेस ने शेयर किया पहले प्रेग्नेंसी की दास्तां, आखिरी महीने में झेलनी पड़ी थी दिक्कतें

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान कर दिया है. इस खुशी के बीच दीपिका का पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पहली प्रेग्नेंसी के आखिरी महीनों में झेली गई दिक्कतों का खुलासा किया था.

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर एक बार फिर नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली हैं. पावर कपल ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान कर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. जहां दुनिया भर से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं, वहीं दीपिका का एक पुराना बयान भी चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने पहली बार मां बनने के दौरान झेली गई तकलीफों का जिक्र किया था.

19 अप्रैल 2026 की सुबह बॉलीवुड फैंस के लिए एक बड़ी खुशी लेकर आई. दीपिका पादुकोण ने बेहद खास अंदाज में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की जानकारी शेयर की. इस बार घोषणा और भी प्यारी थी क्योंकि इसमें उनकी नन्ही बेटी दुआ नजर आ रही हैं. वायरल पोस्ट में दुआ हाथ में प्रेग्नेंसी टेस्ट किट पकड़े दिख रही हैं, जो इस बात का संकेत है कि वह जल्द ही बड़ी बहन बनने वाली हैं.

पहली प्रेग्नेंसी का वो कठिन सफर

इस खुशी के मौके पर दीपिका का मैरी क्लेयर को दिया वह इंटरव्यू फिर से सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने पहली प्रेग्नेंसी के दौरान अपने दर्द को बयां किया था. दीपिका ने बताया था कि प्रेग्नेंसी के आखिरी दो महीने और डिलीवरी का समय उनके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मुश्किलों से भरा था. एक्ट्रेस ने कहा था, "प्रेग्नेंसी के आठवें-नौवें महीने और बच्चे के जन्म के समय मैंने काफी कुछ झेला था." यह पहली बार था जब उन्होंने ग्लैमर की दुनिया से इतर एक मां के असली संघर्ष और उन इमोशनल उतार-चढ़ावों पर खुलकर बात की थी.

बेटी का रखा खास नाम

दीपिका ने अपनी बेटी 'दुआ' के नामकरण पर भी दिलचस्प बात कही थी. उन्होंने बताया कि उन्होंने दुआ का नाम रखने में जल्दबाजी नहीं की. वे चाहती थीं कि पहले वे अपनी बच्ची को महसूस करें, उसकी शख्सियत को समझें और फिर उसे एक ऐसा नाम दें जो उनके दिल के सबसे करीब हो. उनके लिए 'दुआ' सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक अहसास है.

वर्कफ्रंट पर जलवा बरकरार

पर्सनल लाइफ में इस बड़ी खुशखबरी के साथ-साथ दीपिका प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़े धमाके करने को तैयार हैं. वे जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आएंगी. इसके अलावा, साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ उनकी फिल्म 'राका' का भी फैंस को बेसब्री से इंतजार है. दीपिका और रणवीर ने 29 फरवरी 2024 को पहली प्रेग्नेंसी की खबर दी थी और सितंबर 2024 में दुआ का जन्म हुआ था. अब ठीक दो साल बाद यह कपल अपने जीवन के एक और खूबसूरत चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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