बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी जबरदस्त अदाकारी के दम पर भारत ही नहीं दुनियाभर में खास पहचान बनाई है। दीपिका पादुकोण हाल ही में लंदन में हुए बाफ्टा अवॉर्ड्स में पहुंची थीं। दीपिका पादुकोण ने इस इवेंट के दौरान सिल्वर कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो उन पर खूब जच रही थी। बाफ्टा अवॉर्ड्स से दीपिका पादुकोण के तमाम फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। इसके बाद दीपिका पादुकोण को लेकर अटकलें लगना शुरू हुईं कि वह प्रेग्नेंट हैं और साड़ी से बेबी बंप छिपाए हैं। इसी बीच दीपिका पादुकोण के एक करीबी सोर्स ने बताया है कि वह प्रेग्नेंट हैं।

दीपिका पादुकोण के बाफ्टा अवॉर्ड्स से सामने आए वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया के तमाम यूजर्स कयासबाजी कर रहे हैं कि वह प्रेग्नेंट हैं। लोगों का कहना कि दीपिका पादुकोण ने अपने ने बेबी बंप को साड़ी से छिपाया है। इन अटकलों के बीच 'द वीक' की रिपोर्ट में बताया गया है कि दीपिका पादुकोण के करीबी एक सोर्स का कहना है कि वह अपने पहले बच्चे से प्रेग्नेंट हैं। हाालंकि, दीपिका पादुकोण और उनके पति रणवीर सिंह की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है। फिलहाल, दोनों स्टार्स के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। बताते चलें कि दीपिका पादुकोण से हाल ही में मां बनने की प्लानिंग को लेकर सवाल किया गया था। इस पर दीपिका पादुकोण ने कहा था, 'रणवीर और मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब अपनी फैमिली स्टार्ट करेंगे।' Also Read - दीपिका पादुकोण ने प्रेग्नेंसी की अटकलों के बीच मुंबई में ली धांसू एंट्री, स्टाइल देख फैंस बोले- 'माशाल्लाह'

Deepika Padukone presenting the Film Not in the English Language Award at the #BAFTA2024

Mother is making me proud #DeepikaPadukone pic.twitter.com/7xRWXe0pwa

