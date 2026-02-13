ENG हिन्दी
शॉकिंग खुलासा: Deepika Padukone के पिता प्रकाश ने सालों पहले 'बहन' संग की शादी, विदेश में जाकर बसाया घर

Deepika Padukone Father Prakash Married Her Sister: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के पिता की निजी जिंदगी पर बड़ा खुलासा हुआ है. एक्ट्रेस के पिता प्रकाश पादुकोण ने अपनी बहन संग शादी की थी.

By: Kavita  |  Published: February 13, 2026 3:23 PM IST

Deepika Padukone Father Prakash Married Her Sister: बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने इंडस्ट्री के कई हिट फिल्में दी हैं. अभिनेत्री अपने करियर में शानदार काम कर रही हैं. एक्ट्रेस की हर अपकमिंग फिल्म पर फैंस की नजर होती हैं और रणवीर सिंह उनकी लव लाइफ भी फैंस काफी पसंद करते हैं लेकिन कम ही फैंस जानते हैं कि दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण ने सालों पहले अपनी बहन से शादी की थी. यानी एक समय पर दीपिका पादुकोण की मां उज्‍जला का प्रकाश संग बहन का रिश्ता था. आइए आपको बताते हैं कि ये रिश्ता कैसे बना.

दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश ने अपनी 'बहन' से की शादी?

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने पिता प्रकाश पादुकोण 1986 में उज्जला पादुकोण से शादी की. रिश्ते में उज्जला प्रकाश की बहन लगती थीं लेकिन वह प्रकाश की सगी बहन नहीं थीं. वह प्रकाश पादुकोण की कजिन बहन थीं. दावा है कि उज्जला प्रकाश की रिश्ते में चचेरी बहन लगती थीं. इस बारे में दीपिका पादुकोण के पिता ने एक इंटरव्यू में भी बात की थी. प्रकाश पादुकोण ने एक इंटरव्यू में में बताया था कि उन्होंने अपनी सेकंड कजिन उज्जला पादुकोण से शादी की थी, जो दीपिका की मां हैं. बता दें कि कन्नड़ ब्राह्माण समुदाय में सेकंड कजिन से शादी करना गलत नहीं माना जाता. इस समुदाय में कजिन बहन भाई आपस में शादी करके अपनी जिंदगी साथ शुरू कर सकते हैं.

शादी के बाद विदेश हुए शिफ्ट

दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ऑल इंग्लैंड बैंटमिंटन चैंपियनशिप जीतकर हर किसी को हैरान कर दिया था. ये खिताब उन्होंने साल 1980 में जीता और फिर 1989 में उन्होंने संन्यास ले लिया. प्रकाश पादुकोण ने उज्जला से शादी के बाद डेनमार्क में नौकरी की. यहीं पर ही दीपिका पादुकोण का जन्म हुआ और कुछ समय के अंदर ही वह इंडिया वापिस आ गए. वह भारत के बेंगुलुरु में आए. साल 1994 में प्रकाश पादुकोण ने बेंगलुरु में प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की. दीपिका भी बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलती हैं, लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्स को छोड़कर एक्टिंग में करियर बनाने का फैसला लिया और वह सफल रहीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

