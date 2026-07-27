'काला हिरण' केस में सलमान खान के पक्ष में फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट ने टीजर हटाने का दिया सख्त आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के टीजर और सोशल मीडिया लिंक्स को हटाने का आदेश दिया है. अदालत ने फिल्म के निर्देशक के रवैये पर भी कड़ी फटकार लगाई.

काले हिरण विवाद पर सलमान खान को बड़ी राहत

बॉलीवुड स्टार सलमान खान को दिल्ली हाईकोर्ट ने 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' नामक फिल्म के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और यूट्यूब से इस फिल्म से जुड़े सभी टीजर और लिंक्स को हटाने का निर्देश जारी किया है. कोर्ट के इस फैसले से एक्टर को काफी सुकून मिला है.

निर्देशक पर भड़की अदालत

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म के निर्देशक अमित जानी के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और उन्हें जमकर फटकार लगाई. अदालत ने निर्देशक के वकील से सवाल करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली बार कोई आदेश न मिलने के कारण उन्हें गलत हिम्मत मिल गई है.

कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, "आपको लगता है कि आप कानून से ऊपर हैं. आप दिन-प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं और किसी आम व्यक्ति के साथ भी इस तरह का बर्ताव नहीं किया जा सकता." अदालत की इस सख्त टिप्पणी से यह साफ हो गया कि न्यायपालिका इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है.

क्या थी दोनों पक्षों की दलीलें

अदालत में सुनवाई के दौरान फिल्ममेकर के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह केवल एक टीजर है और इससे किसी के पर्सनैलिटी राइट्स का हनन नहीं होता. उन्होंने तर्क दिया कि टीजर में कहीं भी सलमान खान का नाम नहीं लिया गया है, न ही इसमें किसी डीपफेक या एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. सार्वजनिक घटनाओं पर आधारित कहानियों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता.

इसके उलट, सलमान खान के कानूनी सलाहकारों ने इन तर्कों का कड़ा विरोध किया. उन्होंने दलील दी कि भले ही फिल्म में सीधा नाम न इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन एक्टर की पहचान को निशाना बनाने के लिए उनकी इमेज का उपयोग किया गया है. सलमान के वकील ने यह भी बताया कि एक्टर को पहले ही कई मामलों में कानूनी राहत मिल चुकी है.

क्या है पूरा विवाद?

इस पूरे कानूनी विवाद की जड़ फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' का वह फर्स्ट लुक पोस्टर और टीजर है, जिसमें मुख्य अभिनेता का लुक सलमान खान से काफी मिलता-जुलता दिखाया गया था. पोस्टर में अभिनेता को सलमान के आइकॉनिक नीले ब्रेसलेट को पहने हुए भी देखा गया. इसके अलावा, टीजर में दिखाए गए किरदारों को वास्तविक जीवन के चर्चित चेहरों से प्रेरित बताया गया, जिसे लेकर सलमान खान की कानूनी टीम ने आपत्ति जताई थी. हालांकि फिल्म निर्माता इसे काल्पनिक और स्वतंत्र कहानी बताने का दावा करते रहे हैं, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से इस कंटेंट को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.