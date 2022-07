सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है, जो हरदम चर्चा में बने रहता है। सुशांत सिंह राजपूत भले ही इन दुनिया को छोड़कर चले गए हो, लेकिन वो आज भी लोगों के दिलो पर राज करते है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उनको आज भी उतना ही याद करते और अपने एक्टर के खिलाफ कोई भी दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करते है। वो समय-समय पर ट्विटर पर अपने एक्टर के लिए ट्रेंड भी चलाते रहते है। इसी बीच अब ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) एकदम आग बबूला हो गए है। तो चलिए जानते है पूरा मामला क्या है। Also Read - असल जिंदगी में रिश्ता टूटते ही इन सेलेब्स पर गिरी गाज, ट्रोलर्स ने लगाई क्लास

टी-शर्ट पर छापी सुशांत की तस्वीर

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, लेकिन वो आज भी अपने फैंस के दिल पर राज करते है। लेकिन इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के फैंस काफी गुस्सा हो गए है, जिसके कारण वो ट्विटर पर बायकॉट फ्लिपकार्ट का ट्रेंड चला रहे है। तो चलिए आपको बताते है पूरा मामला। फ्लिपकार्ट पर एक टी-शर्ट बेची जा रही है। जिस पर सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर छपी हुई है, उस टी-शर्ट पर 'डिप्रेशन जैसा डूबना (Depression like drowning)' लिखा हुआ है। इसे देखने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के फैंस अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए और ट्विटर पर फ्लिपकार्ट पर जमकर ट्रोल कर दिया। तो चलिए देखते है ट्विटर पर फैंस क्या रिएक्शन दे रहे है।

केस भी हुआ दर्ज

सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने खाली ट्विटर पर ही नहीं बल्कि कानूनी तौर पर कार्यवाही कर रहे है। मीडिया रिपोर्ट्स के अुनसार इस टी शर्ट के कारण फ्लिपकार्ट के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया गया है। इतना ही नहीं कंपनी के खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत ने कृति सेनन के अलावा और भी कई बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ काम किया है। इस टी शर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर के हमें जरूर बताएं।